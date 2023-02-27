Gala Gölü Milli Parkı’nda yangın: Ekipler müdahale etti, söndürüldü

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Gala Gölü Milli Parkı içinde yer alan Pamuklu Gölü çevresindeki sazlık alanda, dün akşam saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye Edirne Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler, saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında göl çevresindeki sazlık alan zarar görürken, çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.