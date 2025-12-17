GAİN’e bahis ve kara para operasyonu

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘yasadışı bahis’, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda, şüpheli Berkin Kaya’nın hesap hareketlerinde çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemlerinin bulunduğu, nakit işlemlerinin kaynağının anlaşılamadığı, SWIFT işlemlerinin yoğun olduğu ve yurtdışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği tespit edildi. Kaya’nın ortağı olduğu firmalar incelendi ancak bu ölçekte para transferlerini açıklayabilecek yeterli sermaye yapısı veya ticari faaliyeti saptanamadı.

KAYNAK AÇIKLANAMADI

Hesapların yasadışı bahis ve dolandırıcılık organizasyonlarında kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu, hesaplarda dolaşan yüklü miktarların kaynağının da açıklanamadığı, bu hesapların yasadışı bir organizasyonda kullanılıyor olabileceği değerlendirildi. 9 Temmuz 2020’de kurulan GAİN Medya Anonim Şirketi’nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024’te Berkin Kaya tarafından devralındığı belirtilerek bu devir öncesi ve sonrasında 19 Nisan 2024 ve 22 Ekim 2024 arasında şirkete toplam 310 milyon TL nakit, 88 milyon TL havale/EFT ve 9 Ocak 2025’te 1 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 450 milyon TL tutarında ödeme yapıldığı tespit edildi. Para hareketlerinin miktarı, sıklığı ve yöntemi itibarıyla ticari hayatın olağan akışına aykırılık taşıdığı ifade edildi.

ÇOK SAYIDA ŞİRKETE EL KOYULDU

Savcılık, tüm bu işlemler birlikte değerlendirildiğinde, suç gelirlerinin aklanmasına yönelik organize bir finansal yapı oluşturulduğuna dair kuvvetli şüphe bulunduğu kanaatine vardı. Soruşturma kapsamında, şüpheliler Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın gözaltına alındı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği tarafından verilen karar doğrultusunda GAİN Medya Anonim Şirketi, GAİN Studio Prodüksiyon Anonim Şirketi, GAİN Shorts Medya Anonim Şirketi, Anahat Holding Anonim Şirketi, Anahat Medya Anonim Şirketi, 3B Yazılım Teknolojileri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi ve Berton Yapı İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne el koyularak TMSF kayyum olarak atandı.