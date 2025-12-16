×
Gündem Haberleri

Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Musa KESLER
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere operasyon gerçekleştirildi. Holding ve şirket yetkilisi üç kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama'  ve 'nitelikli dolandırıcılık'  suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi.

3 şirker yöneticisi 'örgüt kurmak' ve 'kara para aklamak' suçlaması ile gözaltına alındı. Holding ve bağlı şirketlerde arama yapılıyor…

Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

KAYYUM ATANDI

Şirkete ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.

