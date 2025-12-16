Gain Medya'ya operasyon: Gözaltılar var

Haberin Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul il jandarma Komutanlığı Anahat Holding bünyesinde bulunan GAİN MEDYA başta olmak üzere bağlı şirketlere 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamaları ile bir operasyon gerçekleştirdi.



3 şirker yöneticisi 'örgüt kurmak' ve 'kara para aklamak' suçlaması ile gözaltına alındı. Holding ve bağlı şirketlerde arama yapılıyor…



Berkin Kaya, Selahattin Aydın ve Barbaros Reşat Gülcan için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.



Şirkete ait tüm kuruluşlara TMSF kayyum olarak atandı.