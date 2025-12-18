Gain Medya soruşturmasında yeni gelişme! 3 şüpheliye tutuklama talebi

Haberin Devamı

Dijital içerik platformu Gain Medya A.Ş.'ye dün yasadışı bahis operasyonu düzenlendi. Anahat Holding bünyesindeki GAİN Medya ve diğer bağlı şirketlere jandarmanın düzenlediği operasyonda, holding ve şirket yetkilisi 3 şüpheli gözaltına alındı. Aralarında Selahattin Aydın, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan'ın da bulunduğu 4 şüphelinin suçtan kaynaklanan gelirle elde ettiği mallara el konulurken, GAIN Medya'ya bağlı tüm kuruluşlara TMSF kayyım olarak atandı. Soruşturma kapsamında sunucu Okan Karacan'ın da sabah saatlerinde gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 4'e yükseldi.

İFADE İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Emniyette işlemleri tamamlanan 4 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüphelilerin ifade işlemleri sürüyor.





3 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın tutuklama talebiyle, Okan Karacan ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.