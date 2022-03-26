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Gagaİstanbul’da sarkıntılık cinayeti

#Gagaistanbul#Cinayet#Silahlı Saldırı
Gagaİstanbul’da sarkıntılık cinayeti

İstanbul Şişli'deki Gagaİstanbul'da yaşanan silahlı saldırıda mekanın sahibi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybederken, çalışanlar Mehmet A. ve Sefa Ş. ise yaralandı. Saldırganların müşteri olduğu, mekandaki müşterileri rahatsız ettikleri için güvenlik tarafından dışarı çıkarıldıkları için ateş ettikleri belirtildi.

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İstanbul Şişli’deki Gagaİstanbul’a dün saat 03.00 sıralarında gelen 5 kişilik grup iddiaya göre yan masalardaki kadın müşterileri rahatsız etti. Kadınlar rahatsız olduklarını mekân çalışanlarına söyledi. Mekânın sahibi Gıyasettin Gümüş ve çalışanlar 5 kişiyi zorla dışarı çıkardı.

Dışarı çıkarılmalarına öfkelenen 5 kişi geldikleri otomobilden silah alarak içeri rastgele ateş etti. Mekânın işletmecisi Gıyasettin Gümüş hayatını kaybederken, çalışanları Mehmet A. ve Sefa Ş. yaralandı.

FAİLLER ARANIYOR

Kamera görüntülerini inceleyen polis, saldırganların kimliklerini belirledi. Çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen saldırganların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

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#Gagaistanbul#Cinayet#Silahlı Saldırı

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