Gaga Bulut’a soruşturma

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Bazı sosyal medya hesaplarında, @Gagabulutt isimli X hesabından yayınlanan ve 13 yaşında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmaları içeren video yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti. Sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak @Gagabulutt isimli X hesabı sahibi ile yayında konuşma yapan şahıs hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan ve ayrıca videoda konuşan şahsın konuşmalarında belirttiği olay ile ilgili olarak ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmasına karar verildi.