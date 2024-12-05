×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Gaga Bulut’a soruşturma

Güncelleme Tarihi:

#Gaga Bulut #Bulut Altuğ#Soruşturma
Gaga Bulut’a soruşturma
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

Daha önce ‘yasadışı bahis’ iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Gaga Bulut (Bulut Altuğ), bu kez müstehcenlik iddiasıyla soruşturma açıldı.

Haberin Devamı

Bazı sosyal medya hesaplarında, @Gagabulutt isimli X hesabından yayınlanan ve 13 yaşında bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu yönündeki konuşmaları içeren video yayınlanması üzerine savcılık harekete geçti. Sosyal medya paylaşımı ile ilgili olarak @Gagabulutt isimli X hesabı sahibi ile yayında konuşma yapan şahıs hakkında ‘müstehcenlik’ suçundan ve ayrıca videoda konuşan şahsın konuşmalarında belirttiği olay ile ilgili olarak ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçundan soruşturma başlattı. Şüphelilerin tespit edilerek gözaltına alınmasına karar verildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaga Bulut #Bulut Altuğ#Soruşturma

BAKMADAN GEÇME!