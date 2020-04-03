Gaga Bulut kimdir, nereli ve kaç yaşında? Gaga Bulut son durum bilgileri

Gaga Bulut ismiyle tanınan ve gerçek ismi Bulut Altuğ olan sosyal medya fenomeni, geçtiğimiz yıl ekim ayında çocukları parayla öpüştürdüğü videolar dolayısıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Peki, Gaga Bulut kimdir? İşte, Bulut Altuğ ismiyle bilinen Gaga Bulut hakkında bazı bilgiler

Sosyal medya hesapları üzerinden çektiği parodi videolarla ünlenen daha sonra Youtuber olmak üzere çekimlere başlayan Gaga Bulut, İzmir Kordon'da çocukları öpüştürdüğü videolar dolayısıyla göz altına alınmıştı.

22 yaşındaki Gaga Bulut, bu videoların ardından harekete geçen İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Mahkeme heyeti, sanık Bulut Altuğ’a, 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçundan her mağdur için 8’er yıl ve ‘müstehcen görüntüleri yaymak’ suçundan da 1 yıl olmak üzere 17 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanığa ayrıca 1000 gün adli para cezası verilirken, bu paranın 20 bin TL’ye çevrilmesine karar verdi.



Mahkeme heyeti, diğer sanık F.B.B.’ye de 15 yaşından küçük iki çocuğa yönelik ‘cinsel istismara azmettirme’ suçunda Altuğ’a yardım etmesinden dolayı her mağdur için 4’er yıl olmak üzere toplam 8 yıl hapis cezası verdi.