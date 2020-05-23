Gafil ne demek? Gafil nedir? Gafil TDK kelime anlamı

TDK açısından ele alındığı zaman Gafil kelimesine karşılık olarak, ‘aymaz kişi’ ifadesi bizi karşılamaktadır. Daha geniş bir anlatımla ele almak gerekirse çevresindeki gerçekleri görmeyen, bunları sezemeyen ya da anlayamayan kişi olarak ele alınmaktadır.

Gafil Ne Demek?

Gafil değişik anlamları ile beraber ele alınan bir sözcüktür.

- Aymaz,

- Çevresindeki gerçekleri göremeyen ya da sezemeyen,

- Geleceğini, ilerisini düşünmeyen ve önemsemeyen,

Bu şekilde cümle içerisinde ya da tek başına gafil kelimesi amaca uygun olarak farklı yerlerde kullanılabilir. Halk arasında yaygın değerlendirilmesinin yanı sıra özellikle edebi eserlerde ve kaynaklarda çok fazla karşılaşılan bir sözcüktür.

Gafil Nedir?

TDK açısından Gafil çevresindeki gerçekleri görmekte zorluk çeken ve bunları anlayamayan kişi olarak geçmektedir. Aynı zamanda halk arasında hazırlıksız yakalanma durumu olarak da ele alınmaktadır. Özellikle ‘Gafil avlanmak’ kelime grubu üzerinden hazırlıksız yakalanmak gibi anlamı ile ele alınır.

‘’Ben Gafil bir kız değilim.’’ A. Gündüz

Burada anlatıldığı gibi çevresindeki olan bitenlere göremeyen bir kişi değilim şeklinde ifade edilmektedir. Arapça kökenli bir kelime olarak gafil sözcüğünü birçok değişik yerde kullanabilirsiniz. Türkçede yerleşik olan gafil kelimesi, pek çok kesim tarafından ortak şekilde yoğun olarak değerlendirilir.