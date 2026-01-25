Gaffar Okkan ve beş silah arkadaşı için tören

Haberin Devamı

Şehitlerin 25. ölüm yıldönümlerinde dün, Ali Gaffar Okkan’ın Sakarya’nın Hendek ilçesindeki mezarı başında anma töreni düzenlendi. Şehidin kabri başında düzenlenen törene, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sakarya Valisi Rahmi Doğan, CHP milletvekilleri Ayça Taşkent ve Ümit Dikbayır ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Okkan’ın özgeçmişi okundu. Anma programının ardından Okkan’ın babasına ait fırının önünde şehidin anısına yapılan anıtın açılışı gerçekleştirildi.