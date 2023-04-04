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Gabonlu üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı! Arkadaşı son geceyi anlattı

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#KARABÜK#Gabon#Üniversite
Oluşturulma Tarihi: Nisan 04, 2023 09:40

KARABÜK'te Filyos Çayı'nda cansız bedeni bulunan Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'nın (17) ölümündeki sır perdesi henüz aralanmadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınırken, Dinabongho’nun son görüntüleri ortaya çıktı. Evinin olduğu sokaktaki bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde Dinabongho’nun gece saatlerinde çıplak ayak, sokakta koştuğu görüldü.

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Filyos Çayı'nın Yeşilköy mevkisinde 26 Mart günü, tren makinistinin hareketsiz yatan kişiyi görüp ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Çaydan çıkarılan cesedin, Karabük Üniversitesi Makine Mühendisliği hazırlık sınıfı öğrencisi Gabon uyruklu Jeannah Danys Dinabongho Ibouanga'ya ait olduğu belirlendi.

Dinabongho’nun cenazesi, otopsi için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler Dinabongho’nun bir otomobille ormanlık alana götürüldüğü ihtimali üzerinde dururken, 3’ü yabancı uyruklu 6 kişi gözaltına alındı.

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ŞARJ ALETİ ALMAK İÇİN ÇIKIP KAYBOLMUŞ

Genç kız ortadan kaybolduğu gece, arkadaşlarının evinde film izlerken saat 23.00 sıralarında şarj aleti almak için alt kattaki akrabasının evine ineceğini söyledi. Ancak Dinabongho, bilinmeyen nedenle çıplak ayakla sokağa çıktı.

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Genç kızın sokakta çıplak ayakla koşması, bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera görüntülerindeki kızın kıyafetlerini otopsi görüntüleriyle karşılaştıran Gabon Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği avukatı Kerim Bahadır Şeker, çıplak ayak koşarken görülen kişinin Dinabongho olduğunu belirtti. Kamera görüntülerini gören arkadaşları ise üzüntü yaşadı.

Gabonlu üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Arkadaşı son geceyi anlattı

Dinabongho’nun iyi bir insan olduğunu ve kente okumak için geldiğini söyleyen Çad uyruklu Tayyip Abderahim Youssouf, “Öldürmüş olabilirler belki. Ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz ama polisler tarafından gereken yapılıyor.

O gece arkadaşlarıyla toplanmış. Yemek yapıp yemişler. Televizyon izlerken o aşağı ineceğini söylemiş. Demiş ki ‘ben telefonumu şarj etmeye ineceğim.’ Sonrasında aşağı inmiş, bir daha gelmemiş” dedi.

‘ÇOK TRAJİK BİR HİKAYE’

Ölen genç kızla yakın arkadaş olduklarını ve birlikte vakit geçirdiklerini söyleyen Gabon uyruklu Arthur Akue Obiang (22) da “O gece beraberdik. 23.00 sıralarında telefonunu şarj etmek için 1’inci kata gitti. Evin dışına niye çıktı bilmiyoruz. Herkes çok üzüldü. Çok trajik bir hikaye” diye konuştu.

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Gabonlu üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Arkadaşı son geceyi anlattı

Gabon uyruklu Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi Orlane Sima (22), “Dina iyi bir arkadaşımızdı. İyi bir kızdı, ölmesine çok üzüldük. Onun için adalet istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Gabonlu üniversite öğrencisinin son görüntüleri ortaya çıktı Arkadaşı son geceyi anlattı

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#KARABÜK#Gabon#Üniversite

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