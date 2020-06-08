Gabari ne demek? Gabari nedir? Gabari TDK kelime anlamı

Gabari kökeni Fransızcadan gelen bir sözcüktür. Gabarit kelimesinden türemiştir ve günümüzde gabari olarak değerlendirilmektedir. TDK açısından ele alındığı zaman ise bu sözcüğe karşılık olarak, ‘imar dairesinin öngördüğü azami yükseklik’ şeklinde ifade edilmektedir. Aynı zamanda bu konuda farklı anlamları da bulunuyor.

Gabari Ne Demek?

Kullanılacak amaca bağlı olarak gabari sözcüğü değişik anlamları üzerinden ele alınmaktadır.

- Beyaz eşyaya verilmesi gereken boyutların, ayrıca yan görüşü çizmek ve hazırlamak ve denetlemeye yarayan örnek,

- Motorlu ya da motorsuz taşıtların köprü altından rahatlıkla geçebilmesini sağlayacak belirlenmiş yüksek ölçeklik.

Bu şekilde İnşaat ve trafik ile beraber beyaz eşya konusunda oldukça önemli kelimeler arasında yer almaktadır. Halk arasında ve gündelik yaşamda çok sık kullanılan bir sözcük değildir. Ancak söz konusu resmi kurumlar ya da belgeler olduğu zaman oldukça önemli bir potansiyele sahiptir. Hatta bu konuda kullanılan tek kelime dahi olduğunu dile getirmek mümkün.

Bazı yazılı kaynaklar ve resmi belgeler söz konusu olduğunda bu kelimeyi gördüğünüz zaman ne anlama geldiğini idrak edebilirsiniz. Aynı zamanda gerek gördüğünüz takdirde gündelik hayatta da kullanabilirsiniz. Tek başına ya da cümle içerisinde değerlendirilen ve Türkçede yerleşik bulunan sözcüklerden biridir.