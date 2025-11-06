Gabar’da umudun hikâyesi

Haberin Devamı

GABAR Dağı’ndaki petrol keşfiyle birlikte bölgede büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Ekonomik yaşam canlanırken sosyal hayat renkleniyor. Şırnak göç alan bir cazibe merkezi haline geliyor. Gabar Dağı eteklerindeki Güleşli köyünde doğup büyüyen, 7 çocuk babası Nadir Bilik de bu dönüşümün en canlı şahitlerinden biri. Bilik, terör olaylarının gölgesinde geçen çocukluğundan petrol üretimine katılmasına kadar geçen sürede yaşadıklarını anlattı.

GABAR ŞEHİDİNİN KARDEŞİ

10 yaşlarında Güleşli’nin dar sokaklarında oyunlar oynadıklarını ifade ederek “Annem sabah bize süt kaynatır, ekmek pişirirdi. O kokuları, o günleri hiç unutamıyorum” dedi. 1991 yılında kendisi 7 yaşındayken korucu olan 25 yaşındaki abisi İsmail’in şehit düştüğünü söyleyen Bilik, “Abim, 7 jandarma ile köyümüzden Gabar’ın Yılantepe mevkiine operasyona çıktı. Pusuya düştüler. Abim şehit oldu. Vücuduna 17 tane mermi isabet etmişti. 4 çocuk babasıydı” diye konuştu.

Haberin Devamı

Soframızı Bıraktık

Terörün yoğunlaşmasıyla birlikte her şeyin değiştiğini belirten Bilik, 1994 yılında bir mayıs akşamı köyleri Güleşli’den zorunlu ayrılışlarını şu sözlerle aktardı: “Akşam yemeğinde sofrada oturuyorduk. Cami hoparlöründen bir ses geldi. ‘Bu akşam köyü boşaltmazsanız terör köyü yakıp yıkacak.’ Soframızı bıraktık. Gecenin karanlığında köyü boşalttık. Ağlama sesleri, bağırma sesleri... Ne zaman, nerede bize silah sıkacaklar korkusu. O korkuyu, o çektiğimiz sefaleti hiçbir zaman unutmuyorum.”

ARTIK PETROL SAHASI

Güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla terör tehdidinden arındırılan Gabar Dağı, bugün Türkiye’nin günlük bazda en çok üretim yapan petrol sahası haline geldi. Nadir Bilik de TPIC bünyesinde operasyon işçisi olarak doğduğu topraklarda petrol üretiminde çalışmaya başladı. Abisinin şehit düştüğü bölgede bugün sondaj kulelerinin yükseldiğini dile getiren Bilik, “Abim bu topraklar için canını feda etti. Abimin şehit olduğu yerde, şimdi Naim Süleymanoğlu kulesi görev yapıyor. Şu an Gabar’da silah sesleri, çatışma sesleri değil sondaj kulelerinin sesleri yükseliyor. Artık bu topraklarda korku yok. Üretim var, umut var. Gurur duyuyorum” dedi.

Haberin Devamı

ALPARSLAN BAYRAKTAR: TERÖRSÜZ TÜRKİYE’NİN EN SOMUT ÖRNEĞİ

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da Nadir Bilik’in hayat hikâyesine ilişkin sosyal medyadan bir video yayınlarken “Terörsüz Türkiye idealimizin en somut örneğidir Gabar. Bir zamanlar silah seslerinin yükseldiği dağlarda bugün üretimin sesi yankılanıyor. Ürettiğimiz her bir varil petrol, bağımsız Türkiye’nin gücünü simgeliyor. Terörün karanlığı değil, artık Gabar’da emeğin ve umudun ışığı parlıyor” mesajını paylaştı.