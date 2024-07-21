Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Bir işçi hayatını kaybetti, 2 yaralı

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Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

1 CAN KAYBI

Enkaz altında kalan diğer işçi ise hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı kaza ile ilgili olarak, 'Gabar Dağı Şehit Aybüke Yalçın 27 No’lu Petrol Sahası’nda petrol sondaj kulesinin devrilmesi sonucu 3 işçinin yaralandığı tespit edilmiştir. 2 kişi hastaneye nakledilmiş olup 1 kişinin ise kurtarma çalışması devam etmektedir. Sahada tarama çalışması yürütülmektedir. Bölgeye 5 ambulans, 1 UMKE timi ile toplam 20 sağlık personeli görevlendirilmesi yapılmıştır.' açıklamasında bulundu.

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NEDEN DEVRİLDİ?

CNN TÜRK'e konuşan Şırnak Valisi Cevdet Atay, son gelişmeleri aktardı:

Yakın zamanda kurulan bir sondaj değil. Burası 2 ay önce kurulan bir sondaj kulesi. Kazısını yaptı. Yerin dibinde aşınmalardan kaynaklı çökmenin olduğu iletildi. Kesin sonuç çalışmalardan sonra öğrenilecek.

Burada aynı anda 50-60 kişi sondaj işleminde çalışıyor. Bu tip kazalar oluşmasın diye arkadaşlarımız önlem olacak. Sabah enerji Bakanımıza da bilgi verdik. İnşallah bundan sonra böyle bir olayla karşılaşmayız.