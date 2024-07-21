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Gabar'da sondaj kulesi devrildi: Üç işçiden 2’si kurtarıldı

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#Şırnak#Gabar#Petrol
Gabarda sondaj kulesi devrildi: Üç işçiden 2’si kurtarıldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2024 13:02

Şırnak’ta Gabar Dağı petrol sahasında çalışma sırasında, sondaj kulesi bilinmeyen bir nedenle devrildi. Enkaz altındaki 3 işçiden 2’si çıkarıldı, diğerini çıkarma çalışması sürüyor.

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Olay, sabah saatlerinde Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası'nda meydana geldi. Çalışma sırasında petrol sondaj kulesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. 3 işçi enkaz altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi.

Vali Cevdet Atay da olay yerine gelerek çalışmaları yerinde takip etti. Yapılan çalışmada enkaz altındaki işçilerden 2’si çıkarıldı. Durumu ağır olan 1 işçi helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Gabarda sondaj kulesi devrildi: Üç işçiden 2’si kurtarıldı

Enkaz altında kalan diğer işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.

Gabarda sondaj kulesi devrildi: Üç işçiden 2’si kurtarıldı

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#Şırnak#Gabar#Petrol

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