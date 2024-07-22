Gabar’da kule kazası

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Şırnak’ta Gabar Dağı’ndaki 27 Nolu Şehit Aybüke Yalçın Petrol Arama Sahası’nda dün sabah saatlerinde çalışma sırasında petrol sondaj kulesi, beton zeminin çökmesi sonucu devrildi. Mühendis Mehmet İrfan Güler ile 2 işçi enkaz altında kaldı. Bölgeye hemen AFAD, UMKE, itfaiye, TPİC ve TPAO uzmanları ile jandarma ekipleri sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında enkaz altından ilk çıkarılan sondaj işçisi Furkan Tatar oldu. Tatar helikopterle hastaneye sevk edildi. Kazadan hafif yaralı olarak kurtulan adı açıklanmayan işçi ise Cizre Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

MÜHENDİS HAYATINI KAYBETTİ

Enkaz altında kalan Mühendis İrfan Güler’in ise cansız bedenine ulaşıldı. Vali Cevdet Atay’ın kaza yerine gelerek çalışmaları yerinde takip ettiği olayla ilgili Şırnak Valiliği’nden yapılan açıklamada ise “Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Şırnak Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Şehit Aybüke Yalçın sahasında faaliyet gösteren bir sondaj kulesinde beton zeminin çökmesine bağlı olarak iş kazası yaşanmıştır. Olayla ilgili incelemeler başlatılmıştır” denildi.

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MÜFETTİŞ ATANDI

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) da müfettiş atanıp inceleme başlatıldığını açıkladı.