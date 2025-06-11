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Gabar Dağı'nda kayalıklardan düştü! Askeri helikopterle kurtarıldı

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#Gabar Dağı#Askeri Helikopter#Kurtarma Operasyonu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2025 16:53

Şırnak'ta petrol arama çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı’nda kayalıktan düşerek yaralanan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) personeli Hüseyin Varol (23), askeri helikopterle hastaneye sevk edildi.

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Olay, öğle saatlerinde petrol üretim çalışmalarının yürütüldüğü Gabar Dağı'nda meydana geldi. Sahadaki çalışmalar sırasında TPAO personeli Hüseyin Varol, iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

ASKERİ HELİKOPTERLE ALINDI

İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine kara yoluyla ulaşım olmaması nedeniyle bölgeye İl Sağlık Müdürlüğü'nün koordinasyonunda askeri helikopter yönlendirildi.

Gabar Dağında kayalıklardan düştü Askeri helikopterle kurtarıldı

Sağlık ekipleri tarafından askeri helikoptere alınan Varol, ilk müdahalenin ardından Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Varol'un hastanedeki tedavisi sürüyor.

Gabar Dağında kayalıklardan düştü Askeri helikopterle kurtarıldı

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#Gabar Dağı#Askeri Helikopter#Kurtarma Operasyonu

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