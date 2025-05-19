Gabar'da 'Enerjide bağımsızlık' yürüyüşü... Meclis Başkanı Kurtulmuş: Bu kuyu tam bağımsızlığın simgesi

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gabar Dağı’ndaki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşünde CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk’ün sorularını yanıtladı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle:

Çok anlamlı bir gün. Çok anlamlı bir dönem burada gençlerle birlikte 19 Mayıs Genlik ve Spor Bayramı dolayısı ile bu yürüyüşü gerçekleştiriyor olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Bir zamanlar terörün kol gezdiği bu coğrafyada barışın hükümdar olduğu dönemin başındayız. Burada törenlerimizi icra edeceğiz. Barışın, kardeşliğin, dostluğun, bin yıllık Türk-Kürt kardeşliğinin bundan sonra kıyamete kadar sürmesini temenni eden çok güçlü mesajı bugün buradan vereceğiz.

MECLİS’TE KOMİSYON KURULACAK MI?

Süreç planlandığı gibi gidiyor. Bundan sonraki kısım terör örgütlerinin silahlarını teslim etmesidir. Bu teslim gerçekleştikten sonra sürecin konuşulacağı yer hem siyasi olarak hem yasal düzenleme için TBMM’dir. TBMM’de de tüm siyasi partiler sürece omuz vereceğiz.

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Saygıdeğer Şırnaklılar, burada bugün anlamlı tören dolayısıyla bir aradayız. 19 Mayıs olması vesilesiyle böylesi önemli sahada sizlerle olmak fevkalade onurdur. Bizlerden ibaret bir topluluk değil tüm vatandaşlarımızın kalbi burada. 19 Mayıs fevkalade önemli bir dönüm noktasıdır.

Türkiye'nin millî kurtuluş destanının yazıldığı dönemin ilk adımı Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkmasıdır. 19 Mayıs Türkiye'nin bütün emperyal planlardan kurtulmaya niyet ettiği gündür. Tam bağımsız Türkiye'de süratle yol almamızı izliyoruz. Sadece petrol çıkarmakla ibaret olmadığını biliyoruz. Bu kuyulardaki üretimin artması, doğal gaz kaynaklarımızın gelişmesi, alternatif kaynaklarla ciddi üretim yapan ülke haline gelmesi ülkemizin enerjide önemli hat haline geleceği aşikardır.

'BU KUYU TÜRKİYE'NİN TAM BAĞIMSIZLIĞININ BİR SİMGESİDİR'

Bu karşınızda duran sadece bir kuyu değil Türkiye'nin tam bağımsızlığının bir simgesidir. Şu dağlarda arabayla geldiğimiz yollarda bir süre öncesine kadar bombalar patlıyor, terör kol geziyordu. Şimdi burada Türkiye'nin yeni hedefi olarak ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye idealimiz ile petrol kuyuları ile buradayız. Artık bu dağlarda ölüm, korku değil kardeşlik türküleri söylenecek.

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Canı pahasına destanlar yazan kahramanlarımızı da minnetle yad ediyoruz. Güvenlik güçlerimizin can siperene mücadelesi olmasa bugün ne kuyular ne de buraya gelen yollar olurdu. Bu petrolle diğer zenginliklerimizin ortaya çıkması ile hep birlikte zenginleşeceğiz. birçok uzak noktalarımızda da ekonomik kalkınmadan insanlarımız payını alacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ise şu açıklamalarda bulundu:

Sayın cumhurbaşkanımız Karadeniz'den yeni bir müjde verdi. 75 milyar metreküplük rezerv keşfimizi paylaştı. Bunun hayırlı olmasını diliyorum. Buradaki çalışmalarımız devam diyor. Gabar, Enerjide dışa bağımlılığı düşürecek bir proje. Bu bölge terörle anılan bir bölgeydi. 680 km'lik yol ağı yaptık burayı. Şırnak göç veren değil göç alan yer haline geldi.