G20 zirvesi ne zaman? 2021 G20 zirvesi tarihi

Haberin Devamı

G20 zirvesi 2021 yılında İtalya'da düzenlenecek. G20, uluslararası sistemde başlıca gelişmiş ülkeler ile önemi ve ağırlığı artmakta olan yükselen ekonomilerin küresel ekonomik karar alma süreçlerinde daha fazla temsil edilmesi ve uluslararası mali sistemin daha istikrarlı bir yapıya kavuşturulması amacıyla, 1997’deki Asya ve 1998’deki Rusya krizlerinin ardından 1999 yılında Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları düzeyinde oluşturulmuş, aşağıdaki üyelerden oluşturulmuştu. Bu yıl G20 zirvesi 16'ncı kez gerçekleşecek. Peki, 16'ncı G20 zirvesi ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

G20 ZİRVESİ NE ZAMAN?

G20 Zirvesi, 2021 yılında 30-31 Ekim tarihlerinde İtalya'da gerçekleşecek.

G20'NİN AMACI NEDİR?

Dünya ekonomisinin yaklaşık %85’ını, ticaretinin %75’ini ve nüfusunun 2/3’ünü temsil etmekte olan G20, farklı kıtalardan gelişmiş ve yükselen ekonomileri aynı platformda bir araya getiren, kapsayıcı yapısıyla uluslararası ekonomik düzlemde profili giderek yükselen bir oluşum olarak kendisini göstermektedir. 2008 yılında meydana gelen küresel krizin ardından G20 Liderler düzeyinde toplanmaya başlamıştır.

G20’nin mali ve ekonomik krize çözüm üzerine kurulan gündemi giderek küresel ekonomi ile bağlantılı, kalkınma, enerji güvenliği, iklim değişikliği, yoksulluğun giderilmesi, istihdam, yolsuzlukla mücadele ve gıda güvenliği gibi diğer alanlara da genişlemekte, günümüz ihtiyaçları doğrultusunda ekonomik ve mali sistemin yeniden yapılandırılmasına odaklanmaktadır.

Haberin Devamı

G20’nin halihazırda daimi bir Sekretaryası bulunmamaktadır. G20’nin Dönem Başkanlığını üstlenen ülke bir yıl boyunca Sekretarya görevini de üstlenmektedir. Bir önceki yılın Başkanı, mevcut Başkan ve bir sonraki yılın Başkanından oluşan Troika, G20 gündeminin devamlılığını sağlamaya çalışmaktadır.

2019 G20 Dönem Başkanlığı Japonya tarafından deruhte edilmiştir. 2020 yılında G20 Dönem Başkanlığı Suudi Arabistan’a devredilmiştir. 2021 yılında ise İtalya başkanlığı sürdürmektedir.