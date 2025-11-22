G20 Liderler Zirvesi | Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi karşılama törenine katıldı

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamındaki temasları için sabah saatlerinde Johannesburg’daki zirve alanına geldi. Zirvenin düzenlendiği Johannesburg Expo Center'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20'ye ev sahipliği yapan Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı.

Zirve merkezinin ana girişinde liderleri tek tek karşılayan Ramaphosa, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kısa bir sohbet gerçekleştirdi.Ramaphosa ve Erdoğan, tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, G20 Liderler Zirvesi'nde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

G20 oturumları gün boyunca farklı tematik başlıklarda sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gün içerisindeki temasları ve yapacağı ikili görüşmeler ilerleyen saatlerde netleşecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN GÜNDEMİNDE GAZZE'DE KALICI BARIŞ VAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze'de kalıcı barış ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesi önemli başlıklar arasında yer alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvenin ilk gününde 'Ekonomilerin İnşası, Ticaretin Rolü ve Kalkınmanın Finansmanı' başlıklı birinci oturumuna katılacak. Ardından Erdoğan 'Dirençli Bir Dünya G-20'nin Katkısı' başlıklı ikinci oturumda yer alacak.

Zirvenin ilk günü liderler için düzenlenecek akşam yemeğiyle sona erecek. Zirvenin ikinci gününde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Herkes İçin Adil ve Makul Gelecek' adlı kapanış oturumuna katılacak.