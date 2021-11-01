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G-20 Liderler Zirvesi'nde Türkiye- Fransa arasında 'First Lady' diplomasisi

#Emine Erdoğan#Brigitte Macron#G-20
G-20 Liderler Zirvesinde Türkiye- Fransa arasında First Lady diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın G-20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 30-31 Ekim'de İtalya'nın Roma kentine gerçekleştirdiği resmi ziyarete eşlik eden eşi Emine Erdoğan'ın, zirvenin resmi eş programında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron'la yakın ilişkisi dikkati çekti.

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Emine Erdoğan, Roma'da ilk gün, zirvenin ev sahibi İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin eşi Maria Serenella Cappello'nun ev sahipliğinde, Roma Kolezyum'da devlet başkanlarının eşleriyle bir araya gelerek, antik kenti ziyaret etti.

Ziyarette, Emine Erdoğan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un eşi Brigitte Macron ile sohbeti ve gülüp sarıldıkları anlar objektiflere yansıdı.

G-20 Liderler Zirvesinde Türkiye- Fransa arasında First Lady diplomasisi

"First Lady" diplomasisi, zirvenin liderler ve eşlerine verilen akşam yemeğinde de devam etti.

Brigitte Macron'un, Emine Erdoğan'ın Kovid-19 sürecinde lider eşlerine hediye ettiği, Olgunlaşma Enstitüsünce yapılan karanfil işlemeli maskeyi zirveye getirerek, akşam yemeğinde takması da dikkati çekti.

G-20 Liderler Zirvesinde Türkiye- Fransa arasında First Lady diplomasisi

Zirveler dışında da iletişimlerini sürdüren Emine Erdoğan ile Brigitte Macron, Kovid-19 sürecinde yaşanan sosyal sorunlara ilişkin de telefonla görüşerek, karşılıklı dayanışma mesajlarını iletmişti.

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#Emine Erdoğan#Brigitte Macron#G-20

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