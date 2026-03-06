Füzeye MSB yanıtı: Hasmane tutuma cevap veririz

Haberin Devamı

Tuğamiral Aktürk, önceki gün İran’dan ateşlenen ve Irak ile Suriye hava sahasını geçerek Türkiye’ye yöneldiği tespit edilen balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz’de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

NATO’YLA YAKIN KOORDİNASYON

“Söz konusu tehdidin imha edilmesi sonrasında Hatay’ın Dörtyol ilçesine düşen parçanın, önleme faaliyeti kapsamında kullanılan hava savunma mühimmatına ait olduğu belirlenmiş olup olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiştir. Türkiye, vatandaşlarının ve hava sahasının güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığını ve kapasitesini en üst düzeyde muhafaza etmekte; bölgesel barış ve istikrarın korunmasını önceleyen sorumlu yaklaşımını sürdürmektedir. Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyor, gelişmeleri NATO ve diğer müttefiklerimizle yakın koordinasyon içinde takip ediyoruz.”

İRAN: BİZ ATMADIK

İran Ordusu Türkiye sınırlarına yönelirken NATO tarafından durdurulan füze hakkında açıklama yaptı. İran, Türkiye’nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yaptıklarını reddettiğini açıkladı.