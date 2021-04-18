‘Fütüristlerle bir araya geleceğiz’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, her politikacının fütüristlerle (gelecek bilimcisi) bir araya gelmesi gerektiğini belirterek, “İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ndeki hedeflere ulaştığımızda, belki ondan sonraki aşamada fütüristlerle daha fazla bir araya geleceğiz” dedi. Partisinin İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesiyle ilgili düzenlenen Webinar seminerinin kapanış oturumuna katılan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

BALDIRI ÇIPLAK EDEBİYATI

“Türkiye’nin bazı temel sorunları var. Temel sorundan kastım şu: Çözümü konusunda siyaset kurumu gerekli zamanı ve emeği harcamıyor. Sorun giderek büyüyor ve çözümü daha da zor bir alana kıvrılmış oluyor. Mesela eğitim bunlardan birisi. Yine Kürt sorunu. İlk ortaya çıktığında ‘İki baldırı çıplak’ edebiyatıyla çıkmıştı. E şimdi olay giderek büyüdü ve sorun neredeyse uluslararası bir soruna dönüştü. Ekonomide yapılan reformların meyvelerini toplayan bir siyasi iktidar, reformları sürdüremedi, dışarıdan olağanüstü yüksek faizlerle borç alarak bugünlere geldi.

DÜNYA NEREYE GİDİYOR

Bugün yaşadıklarımız olmasa belki fütüristlerle oturacaktık, sohbet edecektik, konuşacaktık ‘Dünya nereye gidiyor ve Türkiye nereye gidecek?’ diye. Aslında her politikacının fütüristlerle belli dönemlerde bir araya gelmesi, oturup konuşması lazım. Onlar, dünya nereye gidecek önümüzdeki yüzyılda bize anlatacaklar, teknolojiyi nereye gidecek diye. Ama biz henüz yolun başındayız. İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ndeki hedeflere ulaştığımızda, belki ondan sonraki aşamada fütüristlerle daha fazla bir araya geleceğiz.”

KILIÇDAROĞLU MUTFAĞINDAN GENÇLERE SESLENDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sahur saatinde evinin mutfağında çektiği video kaydıyla sosyal medyadan gençlere seslendi. Kılıçdaroğlu, “Yıllardır trol orduları ile algı oluşturmaya çalışıyorlar, artık bunları yemeyin gençler!” başlığıyla yaptığı paylaşımda şunları söyledi: “Sevgili gençler saat 12.00’yi geçti. Bu kez size evimin mutfağından sesleniyorum. Biliyorum bu paylaşımıma bir süre sonra trol ordusu saldıracak. Bunları artık yemeyin. Çünkü bunlar gidici. Sizleri çok seviyorum.” (ANKARA)

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