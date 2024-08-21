Futbolun kraliçelerine ‘kristal ayaklar’ ödülü

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GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, siyaset, spor ve medya dünyasından çok sayıda isim törende yer aldı. Törende, Hakkârigücü Kadın Futbol Takımı ve Ağrı Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularının hikâyelerinin anlatıldığı video izletildi.

AYAKTA ALKIŞLANDILAR

Kadın futbolcuların bin bir zorlukla mücadele etmesine rağmen tutkularından vazgeçmemesinin anlatıldığı video, geceye damga vurgu. İzleyenler duygu dolu anlar yaşarken, kadın futbolcular ayakta alkışlandı. Kristal Ayaklar Ödül Töreni’nin açılış sunumunu Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, İlknur Özzengin ve Melih Gümüşbıçak yaptı. Hande Fırat, “Bu tören aslında yeni umutların da başlangıcı. Doğu’dan Batı’ya genç kızlarımızın hayatında iyiye, güzele dönüşümün adı olacak. Yeşil sahalarda koşan o kristal kramponlar aydınlık bir geleceğin de adı olacak” dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş da özetle şunları söyledi: “Kadın futbolunu desteklemeye özel önem veriyoruz. Bakanlık çatısı altında takımlar kurarak kız çocuklarının güzel bir geleceğe sahip olmalarına katkı sunuyoruz. Futbolla hayatına yeni bir yön vermek isteyen tüm kızlarımızın her zaman yanındayız.”

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Bakanlar Mahinur Özdemir Göktaş (en sol) ve Osman Aşkın Bak (en sağ) ödülleri sahiplerine verdi.

‘KADIN GÜLERSE DÜNYA GÜLER’

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da şöyle dedi: “Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kadın futbolunun gelişmesiyle ilgili çalışmalar yapıyor. Bu daha başlangıç. Güzel şeyler olacak. Gençlerimizi, kızlarımızı kucaklayalım. Spor evrensel bir değer. Türk sporunun gelişmesini istiyoruz. Hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kadın gülerse dünya güler.”

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ÖDÜLLER SAHİBİNİ BULDU

KAFUDER tarafından Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin desteklenmesi, görünürlüğünün artırılması ve kadın futbolunun gelişimine katkı sağlamak için ilk kez düzenlenen törende “Yılın Futbolcusu”, “Yılın Orta Saha Oyuncusu”, “Yılın Gol Kraliçesi”, “Yılın Fair Play Ödülü”, “Yılın Takımı”, “Yılın Kalecisi” gibi pek çok dalda ödül verildi.

Törenin sunumunu yapanlardan biri de Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’tı.