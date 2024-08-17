Futbolla hayatları değişen kız çocukları

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KADIN futbolunu daha geniş kitlelere tanıtmak için yola çıkan Kadın Futbolcular Derneği (KAFUDER), bir ilki gerçekleştirerek kadın futbolcular için bir ödül töreni düzenliyor. Dernek, “Kristal Ayaklar Ödül Töreni” ile kadın futbolunda verilen emeği görünür kılmayı ve kadın futbolu konusundaki farkındalığı toplum geneline yaymayı hedefliyor. Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat da gecenin gönüllüsü olarak kız çocuklarıyla birlikte olacak. Tören, 19 Ağustos Pazartesi günü Ankara Cer Modern’de yapılacak. Spor spikerleri İlknur Özzengin ve Melih Gümüşbıçak’ın sunacağı törende kadın futbolcuların mücadele dolu öyküleri anlatılacak. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat ve kızı da katılacak.

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‘BİR ÇIKIŞ YOLU’

KAFUDER Medya ve Kurumsal İlişkiler Başkanı Serdar Demirhan, kadın futbolunun hâlâ hak ettiği ilgiyi görmediğini belirterek şunları kaydetti:

“Futbolu cinsiyet kalıplarından arındırmayı hedeflediğimiz için derneğimizi kurduk. Amacımız kadın futbolunun geniş kitlelerce tanınması. Bu ödül töreniyle de amacımız bu ancak sadece ödül vermeyeceğiz. Kadın futbolunda yaşanan sorunları, zorlukları, futbolun kız çocuklarının hayatlarını nasıl değiştirdiğini gündeme getirmek istiyoruz. Bir diğer amacımız da genç kızları mücadeleye teşvik etmek. Kızlarımızın futbolu kendileri için bir kişisel gelişim aracı, bir çıkış yolu, bir kariyer fırsatı olarak gördüğünü gözden kaçırmamak gerekiyor.”

HAYATLARA DOKUNDU

Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı’nın hem teknik direktörü hem de futbolcusu olan Cemile Timur, törenin onur konukları arasında yer alacak. Kız çocuklarının futbol oynayabilmesi için mücadele eden Timur, bugüne kadar 10 kız çocuğunu Milli Takım’a kazandırdı ve 30 kız çocuğunun da üniversite okumasına vesile oldu. Takımın zor koşullarda kurulduğunu söyleyen Timur, süreci şöyle anlattı:

“Yatılı bölge okullarında okuyan 8 kız çocuğuyla birlikte futbol takımı kurduk. Uzun süre maçlara 8 kişi çıktık. ‘Başaramazsın, yapamazsın’ baskılarına yılmadım. Gerektiğinde kız çocuklarının aileleri ile konuştum. Futbolun kız çocuklarının hayatını değiştireceğine inanıyorum. Bütün olumsuzluklara rağmen takımımızı önce amatör lige, bölgesel amatör lige, üçüncü lige, ikinci lige ve sonrasında da süper lige kadar taşıdık. Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı, bugün altyapısı en güçlü kulüplerden biri.”

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Kadın futboluna emek veren sporcuların ödüllendirileceği törende, “Yılın Futbolcusu”, “Yılın Orta Saha Oyuncusu”, “Yılın Gol Kraliçesi”, “Yılın Gazetecisi Yorumcusu”, “Yılın Kalecisi”, “Yılın Defans Oyuncusu”, “Yılın Kadın Hakemi” ve “Yılın Kadın Futbol Yatırımcısı/Sponsoru” gibi birçok dalda ödül verilecek.

‘KIZINI GÖNDERME’ DİYENLER OLDU

FUTBOL oynamasına akrabalarının karşı olduğunu belirten Selin Kuş mücadelesini şöyle anlatıyor:

“Şu an çalışıyorum, aynı zamanda futbola devam ediyorum. Ailem hiçbir zaman futbol oynamama karşı değildi. Aslında benim diğer akrabalarım karşıydı. ‘Kızınızı göndermeyin’ diye birçok tepki aldım. Ama ailem her zaman yanımdaydı.”

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Ağrı’da “Kızlarımız erken yaşta gelinlik yerine forma giysin” sloganıyla kurulan Aile ve Sosyal Politikalar Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı’nda oynayan Hasret Aydemir, futbol oynamasını destekleyen babasına teşekkür etti.