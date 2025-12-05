×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Futbolda yasa dışı bahis operasyonu... Bakan Tunç'tan açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanı#Yasa Dışı Bahis
Futbolda yasa dışı bahis operasyonu... Bakan Tunçtan açıklama
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2025 12:29

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı futbolda yasa dışı bahis soruşturmasına ilişkin, “Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz” dedi.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da katıldığı Of Adliyesi Temel Atma töreni sonrası, gazetecilerin sorusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan ve çok sayıda futbolcu ile bazı kulüp yöneticilerinin gözaltına alındığı ‘futbolda bahis’ soruşturmasına ilişkin konuştu. Bakan Tunç, “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın sürdüğü soruşturmalar kapsamında gerçekleştirilen işlemler. Burada yargımız, Cumhuriyet başsavcılıklarımız bu konulardaki suç ihbarlarını dikkate alarak gerekli soruşturmaları başlatıp devam ettiriyorlar. Hep beraber soruşturmanın seyrini takip edeceğiz. Bu konuda başsavcılıklarımızdan açıklamalar önümüzdeki süreçte yapılır” diye konuştu.

Bakan Tunç, Büyükçekmece ve Adalar adliyelerinde ortaya çıkan adli emanet bürolarındaki zimmet olaylarına ilişkin de “Büyükçekmece ve Adalar’da bir sorun oldu. Bununla ilgili gerekli soruşturmalarımızı başlattık. Tutuklama kararları da var. Konu bütün detaylarıyla inceleniyor. Bu konuda Türkiye genelindeki bütün adli emanetlerle ilgili denetim süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

Gözden KaçmasınYasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındıYasa dışı bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltına alındıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Tunç#Adalet Bakanı#Yasa Dışı Bahis

BAKMADAN GEÇME!