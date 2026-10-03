Futbolda MHK depremi

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hakemlere yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında; 29 Eylül’de MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, TFF Merkez Hakem Kurulu Eski Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu Alican Sağlar, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Sorumlusu İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.

KİŞİSEL HUSUMET VE İNTİKAM YOK

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun emniyet ifadesi ortaya çıktı. Ferhat Gündoğdu’ya, bazı müşteki ve tanıkların ifadesi okunarak, 2022’de Tahkim tarafından göreve döndürülen bazı isimlerin 2024’te yeniden liste dışı kaldığı iddiaları soruldu. Gündoğdu, kişisel husumet veya intikam saikiyle hareket etmediğini, kararların MHK tarafından kolektif alındığını ve TFF yönetiminin onayından geçtiğini söyledi.

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MORAL VERMEK İÇİN GÖRÜŞTÜM

Gündoğdu’ya, maç öncesinde hakemlerle görüşmesi soruldu. Gündoğdu, görev süresince bazı hakemleri maç öncesinde aradığını kabul ederek, bunu moral vermek ve önemli bir gündem varsa öğrenmek amacıyla yaptığını söyledi.

KEREM ERSOY SORUSUNA YANIT VERMEDİ

Dijital materyallerden elde edilen bazı ses kayıtları da Gündoğdu’ya soruldu. Gündoğdu’nun Kerem Ersoy’a “Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım”, “Her adımını takip ediyorum, devlet takip ediyor” şeklindeki ses kayıtları da soruldu. Ses kayıtlarının hukuka aykırı elde edilmiş olabileceği gerekçesiyle soruya yanıt vermeyen Gündoğdu, hakemlere zaman zaman kızgınlıkla sert sözler söylemiş olabileceğini ancak keyfî cezalandırma yapmadığını savundu. Gündoğdu, TFFHGD’nin hakem sınavlarında yetkili olmadığını ve bir müdahalesi olmadığını savundu.

294 MİLYON LİRALIK PARA HAREKETİ

MASAK verilerine göre; Gündoğdu’ya, 2007-2026 arasında 5.773 para çıkışı işleminde 294 milyon 116 bin 419 TL, 3.620 para girişi işleminde 258 milyon 289 bin 170 TL hareket bulunduğu soruldu. Gündoğdu bu hareketliliğin, maaş, emeklilik ikramiyesi, OYAK, TFF ücretleri, araç/ev/arsa alım-satımları ve diğer resmî işlemlerden kaynaklandığını söyledi. Ayrıca 294 milyon TL’lik çıkış hacminin gelirine göre yüksek olduğunu ve verilerde hata olabileceğini düşündüğünü ifade etti.

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KIZLARINA 40 MİLYON LİRAYA 2 DAİRE

2 Haziran 2025-26 Mayıs 2026 arasında Fidanlar İnşaat’a 40 milyon 140 bin TL civarında yapılan transfer soruldu. Gündoğdu, Ankara İncek Manzara Evleri projesinden kızları için iki adet 2+1 konut aldığını, ödemelerin eşinin miras kalan yazlığının satışından elde edilen para ile kendi birikimlerinden karşılandığını söyledi.

MOBBİNG KARAKTERİME UYGUN DEĞİL

İfadesinde son iki yıldır hakkında birçok dedikodu ve şaibe üretildiğini de belirten Gündoğdu “Eziyet etmek veya mobbing yapmak karakterime uygun değildir. Kendilerine yakın kişileri öne çıkarıyorlar ifadesi benim için asla geçerli olamaz. Ben görev için her zaman herkese eşit mesafede oldum” dedi.

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HACIOSMANOĞLU NE YAPACAK

GÖZALTINA alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif’in kendi aralarındaki yazışmalarının ardından Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu sessizliğini koruyor. Hakem skandalının hemen ardından PFDK’ya yapılan sevklerle birlikte hem TFF yönetiminden hem de kurullardan art arda istifaların geldiği iddiaları var. Disipline sevkinin ardından istifa eden ilk isim TFF yönetim kurulunun üyesi, eski G.Saraylı yönetici Ural Aküzüm olurken, yedek üyeler Adem Doğrul, Kazım Şengöçgel ve Seymen Gençtürk’ün de istifalarını Riva’ya gönderdikleri öne sürüldü. Yine yönetim kurulundan Mevlüt Aktan, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan, Lale Caner, Mustafa Temel Bozbağ ve Tahir Ediz Kıray’ın da istifalarını hazırladığı öğrenildi.

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FIFA HAKEM LİSTESİ UEFA’YA BİLDİRİLDİ Mİ

MERKEZ Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu’nun gözaltına alınmasının ardından 2027 FIFA hakem listesinde yer alanların durumu da merak konusu oldu. Bunun nedeni MHK’nın yeni yılda FIFA kokartı takacak hakemleri perşembe günü UEFA’ya bildirmesi gerekiyordu. Listenin verilip verilmediği, UEFA’ya gönderildiyse bunun kim tarafından yapıldığı ile ilgili belirsizlik de sürüyor.