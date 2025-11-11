Futbolda deprem

Haberin Devamı

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurulu, aralarında Galatasaray’dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı, Beşiktaş’tan Necip Uysal ile Ersin Destanoğlu, Trabzonspor’dan Boran Başkan ve Salih Malkoçoğlu’nun da bulunduğu 1024 futbolcunun profesyonel liglere yönelik olarak yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadıklarının tespit edildiğini açıkladı. Bahis oynadığı belirlenen futbolcular Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

EK TRANSFER DÖNEMİ GELİYOR

TFF’den yapılan açıklamaya göre 1024 futbolcunun sevki nedeniyle, kulüplerin kadro eksiklerini tamamlayabilmesi için sadece ulusal düzeyde, 2025-2026 sezonu kış transfer dönemine ek olarak 15 günlük transfer ve tescil periyodu tanınması için FIFA ile görüşmelere başlandı.

2. VE 3. LiGLER 2 HAFTA KAYDIRILDI

TFF Yönetim Kurulu’nun dün aldığı kararla TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabaka fikstürlerinin 2 hafta kaydırılmasına karar verildi. TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları daha önce ilan edildiği şekilde oynanacak. Federasyon, tek bir kere bahis hareketi olduğu görülen 47 futbolcunun disiplin sevk işlemlerinin, telafisi mümkün olmayan zararlara sebebiyet vermemek adına yeni delil ve bilgiler çerçevesinde değerlendirileceğini açıkladı. Soruşturmanın genişletilerek süreceği de duyuruldu. Öte yandan A Millî Takım’dan soruşturma kapsamında PFDK’ya sevk edildikleri için Eren Elmalı, Ümit Millî Takım’dan İzzet Çelik ve U19 Millî Takımı’ndan Ege Albayrak milli takımlardan çıkarıldı.

3 AYLA 1 YIL ARASI FUTBOLDAN MEN

TFF Disiplin Talimatnamesi 57. Madde’ye göre müsabakalar ve futbolla ilgili herhangi bir aktivite üzerine, doğrudan ya da dolaylı bahis ve benzeri şans oyunları oynanması yasak. Futbol müsabakalarına ilişkin olarak düzenlenen bahis veya benzeri şans oyunlarını ya da benzer etkinlik veya işlemleri tanıtan, aracılık eden, düzenleyen veya gerçekleştiren işletme, organizasyon ve kuruluşlarda doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir görev veya menfaat sahibi olamazlar. Aksine hareket edenler 3 aydan 1 yıla kadar müsabakalardan men veya hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılır.

‘BÖYLE BİR FUTBOLCU OLACAĞIMI BİLMİYORDUM’

Haklarındaki bahis iddiasıyla ilgili futbolcular şunları söyledi:

EREN ELMALI: “Ben, 19 yaşında Silivrispor’da oynarken bahis oynadım. Ama o zaman böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum. Bir ağabeyim ‘Yasak’ deyince elimi ayağımı çektim.”

ERSiN DESTANOĞLU: “Futbol kariyerim boyunca bahisle en ufak bir bağım, ilgim ya da ilişkim olmadı. Yarın (bugün) adliyeye giderek bu asılsız iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağım. Beşiktaş camiasının içi rahat olsun; vicdanım da geçmişim de tertemizdir.”

NECiP UYSAL: “Benim eşim hamile, ailecek inanılmaz üzüldük. Yasal bir siteden, Uganda ligine bahis yaptığımı iddia etmişler. Hiçbir bahis sitesine üyeliğim yok. Telefonumda bahis App’i yok. Asla bahis oynamadım. Salı günü savcılığa başvuruyorum. Nasıl bunu araştırmadan böyle ilan ediyorlar? İnsanları lekelemek bu kadar kolay olmamalı.”

PFDK’YA SEVK EDİLEN SÜPER LİG FUTBOLCULARI

GALATASARAY: Eren Elmalı - Metehan Baltacı BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Necip Uysal TRABZONSPOR: Salih Malkoçoğlu - Boran Başkan ALANYASPOR: İzzet Çelik - Enes Keskin - Yusuf Özdemir - Bedirhan Özyurt Çaykur RiZESPOR: Efe Doğan - Furkan Orak GAZiANTEP FK: Nazım Sangare - Muhammet Taha Güneş GÖZTEPE: İzzet Furkan Malak - Uğur Kaan Yıldız ANTALYASPOR: Kerem Kayaarası EYÜPSPOR: Mükremin Arda Türköz KASIMPAŞA: Ege Albayrak - Ali Emre Yanar FATİH KARAGÜMRÜK: Furkan Bekleviç - Kerem Yusuf Sirkeci SAMSUNSPOR: Celil Yüksel KONYASPOR: Adil Demirbağ - Alassane Ndao KAYSERİSPOR: Berkan Aslan - Abdulsamet Burak

‘FUTBOLDA BAHİS’ SORUŞTURMASINDA 8 KİŞİYE TUTUKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘futbolda bahis’ iddialarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7 Kasım’da, 17’si hakem 2’si kulüp başkanı olmak üzere 21 kişi hakkında, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘müsabaka sonucunu etkileme’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçlarından gözaltı kararı verilmişti.

3 GÜNDÜR GÖZALTINDALAR

Savcılığın talimatı üzerine gerçekleştirilen operasyonlarda, Eyüpsor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşa Spor Faaliyetleri A.Ş Başkanı Fatih Saraç, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ve gazeteci Umut Eken gözaltına alınmıştı. Emniyetteki ifadesinin ardından Fatih Saraç serbest bırakılmıştı. ‘Futbolda bahis’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında gözaltı kararı verilen işinsanı Turgay Ciner’in ise yurtdışında olduğu biliniyor. Turgay Ciner aynı zamanda Can Holding soruşturmasında da şüpheli olarak yer alıyor. 3 gündür gözaltında olan 19 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında Murat Özkaya, hakemler Erkan Arslan, Nevzat Okat, Yakup Yapıcı ve gazeteci Umut Eken’in bulunduğu 8 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 11 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.