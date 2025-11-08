‘Futbolda bahis’e 21 gözaltı kararı

Haberin Devamı

TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun “371 hakemin bahis hesabının bulunduğu ve 152’sinin aktif bahis oynadığının tespit edildiği” yönündeki basın açıklamasını ihbar kabul eden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı. Başsavcılık ‘müsabaka sonucunu etkileme’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından aralarında Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, eski Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç ve kulübün eski sahibi Turgay Ciner ile bir eski dernek başkanı, 17 hakem ve sosyal medyada manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge paylaştığı değerlendirilen U.E.’nin de bulunduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

İDDİALAR ARAŞTIRILIYOR

Dün sabah 12 ilde 18 kişi gözaltına alındı. Adresinde bulunamayan E. A. isimli hakemin de yakalanması ile gözaltı sayısı 19’a yükseldi. Mehmet Fatih Saraç emniyetteki ifadesi sonrası serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında hakemlerin kamu görevlisi olmaları da göz önüne alınarak görev gereklerine aykırı davranış olarak değerlendirilen bahis oyunlarının parasal değerleri, hakemlikten elde ettikleri gelir ve görevleri dışındaki gelirlerinin mukayesesi, Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun’da yer alan şike ve maç sonucunu etkileme iddiaları inceleniyor.

EMNİYET’TE 4 SORU SORULDU

Gözaltına alınan eski Kasımpaşa Spor Kulübü Başkanı Mehmet Fatih Saraç, Emniyet’teki ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alınan şüphelilere 4 soru sorulduğu öğrenildi. İşte o sorular:

1-Bahis oynadınız mı?

2-Bahis şirketlerine üye misiniz?

3-Yabancı bahis şirketlerine üye misiniz?

4-Tanıdığınız hakem var mı?

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

SAVCILIKTAN YAZILI AÇIKLAMA

Başsavcılık gözaltı kararlarını dün sabah yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türkiye futbol liglerinde yer alan futbolcu ve hakem gibi insan, ayrıca futbol kulübü ve üst kuruluş gibi kurum faktörlerinin nicelik ve nitelik olarak büyüklüğü ve etki alanı gözaltına alındığında süren adli soruşturma kapsamında lehe ve aleyhe tüm delillerin eksiksiz ve hassasiyetle toplanması gerekmektedir. Bu süreçte, iddia edilen eylemler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen adli soruşturma ve TFF tarafından yürütülen idari soruşturmanın, delil durumu, yaptırım müeyyideleri ve devamındaki kanun yolu aşamaları bakımından farklı değerlendirilmesi gereken iki olgudur. TFF’nin idari olarak haklarında işlem yürüttüğü kişilerin adli bakımdan değerlendirmesi farklı olabileceği gibi, TFF tarafından hiçbir işlem yapılmayan kişilere ayrıca işlem yapılması mümkündür. Bu nedenle mevcut adli soruşturma kapsamında TFF tarafından yapılan disiplin değerlendirmesinden faydalanılarak ancak bu idari süreçteki bilgi ve belgelere bağlı kalınmadan, resen yapılan değerlendirmeler sonucunda tespit edilen yukarıda belirli kişiler hakkında bu işlemler tesis edilmiştir. Ülkemiz tüm futbol liglerindeki oyuncu, teknik kişi, idareci ve benzer surette her ne sıfatla olursa olsun görev alan kişilerin sayısının çokluğu ile incelenmesi gereken müsabakalar dikkate alındığında öncelikle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen yapacak araştırmalar ışığında ve ayrıca bunun yanında ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla koordinasyon halinde ara verilmeksizin bu tür iddialara dair soruşturmaların kararlılıkla sürdürüleceğinin bilinmesi, özellikle sosyal medyada yer alan ve kaynağı bilinmeyen teyitsiz hiçbir bilgiye itibar edilmemesi hususu kamuoyunun bilgisine duyurulur.”