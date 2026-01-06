×
Futbolda 'bahis ve 'şike' soruşturmasında şüphelilerin tutukluluğuna karar verildi

Oluşturulma Tarihi: Ocak 06, 2026 17:18

Futbolda 'Bahis ve 'şike' soruşturması kapsamında futbolcu Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın aralarında bulunduğu şüphelilerin tutukluluk incelemesi yapıldı. Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan incelemelerin ardından tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen futbolda 'Bahis' ve 'Şike' soruşturması kapsamında Emrah Çelik, Yunus Emre Tekoğul, Metehan Baltacı, İzzet Furkan Malak, Bartu Kaya, Murat Sancak, Orkun Özdemir, Kadir Kaan Yurdakul, Faruk Can Genç, Alessane Ndao, Mert Hakan Yandaş, Ersen Dikmen, Kerem Yusuf Sirkeci, Emircan Çiçek, Ahmet Okatan, Gürhan Sünmez, Mehmet Emin Katipoğlu, Volkan Erten, Şahin Kaya ve Ümit Kaya çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanırken Abdulsamet Burak, Cengiz Demir, Erhan Çelenk, İsmail Kalburcu, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak, Tolga Kalender, Uğur Kaan Yıldız, Gamze Neli Kaya ve Zorbay Küçük 'imza atmak' şeklinde; Ahmet Abdullah Çakmak, Eren Karadağ, Uğur Adem Gezer, Arda Türken, Muhammed Furkan Özhan, Yusuf Özdemir, Ensar Bilir, Oktay Aydin ve Yücel Gürol 'yurt dışına çıkış yasağı' ve 'imza atmak' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. 

TUTUKLULUK HALİNİN DEVAMINA KARAR VERİLDİ 

Şüphelilerin tutukluluk incelemesi yapıldı. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'nce yapılan tutukluluk incelemesi sonucu tutuklu tüm şüphelilerin tutukluluk halinin devamına karar verildi.

