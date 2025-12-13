×
"Futbolda bahis soruşturmasında sırada menajerler var"

Güncelleme Tarihi:

Futbolda bahis soruşturmasında sırada menajerler var
Umut ERDEM
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 07:00

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, TBMM Genel Kurulu’nda bakanlığının 2026 yılı bütçe görüşmesinde milletvekillerine hitap etti.

Bakan Bak, futboldaki şike ve bahis operasyonu ile ilgili milletvekillerinin eleştiri ve sorularını şöyle yanıtladı: “Yapılan soruşturma var ama aslında bunun başlangıcı bizim bir buçuk yıl önce Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı’yla birlikte başlattığımız bir çalışma. Bütün bunları sadece Futbol Federasyonu yapmıyor, biz takip ediyoruz özellikle. Şu anda yaklaşık 5 bin bilgi tarandı. Bunların içinde teknik direktörler var, kulüp yöneticileri var. Biliyorsunuz ikinci dalga başladı. Bu ikinci dalgada da tutuklanan sporcular var. Kulüp yöneticileri var. Menajerler de var sırada.

Bakan Bak’ın konuşmasında öne çıkan diğer başlıklar da şöyle:

- Terörün karanlığı çekildikçe, yıllardır emek verdiğimiz o büyük dönüşüm artık hayatın her alanında hissediliyor. Bakın burası roket sesleri yerine raket seslerinin yükseldiği Cudi Cup Uluslararası Tenis Turnuvası. Siz de gelin; bu güzel atmosfere şahitlik edin.

- 2025–2026 döneminde bakanlığımıza başvuran öğrencilerimizin yüzde 97’sini yurtlarımıza başarıyla yerleştirdik. Şu anda 1 milyon öğrencimizi yurtlarda ağırlıyoruz. Buna göre yıllık maliyetimiz 150 milyar TL’dir. Üniversiteli gençlerimiz için kullandığımız kaynak 216 milyar TL’ye ulaşıyor.”

