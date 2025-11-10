Futbolda bahis soruşturması: Şüpheliler adliyede

×
Gündem Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2025 10:30

Bahis iddialarına ilişkin soruşturmada aralarında 18 hakem ve 1 spor kulübü başkanının da olduğu 21 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, hakemler Ahmet Kıvanç Kader, Arif Taşkın, Baran Karaman, Batuhan Topçu, Bedirhan Efe Akdoğan, Cihad Buyurgan, Erkan Arslan, Miraç Yıldırım, Mustafa Özel, Nevzat Okat, Nurullah Kırbaş, Sabri Emre Tekin, Şenol Bektaş, Ufuk Tatlıcan, Umut Kaptan, Yakup Yapıcı, Yasin Şen ile Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya hakkında ‘Görevi Kötüye Kullanma’ ve ‘Müsabaka Sonucunu Etkileme’ suçlarından; gazeteci Umut Eken hakkında ise sosyal medyada kaynağı belirsiz ve manipülatif paylaşımlar yaparak yanıltıcı bilgi ve belge yayımladığı iddiasıyla ‘Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma’ suçundan gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

#Futbol#Bahis#Adliye

