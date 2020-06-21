Futbolcunun katili yakalandı

İstanbul Sultanbeyli’de Erhan B. (28), 5 Haziran’da saat 17.00’de, otomobiliyle Pamuk Sokak’a geldi. Sokakta, otomobiliyle ilerlerken gençlerin bulunduğu araçtakilerle yol verme nedeniyle aralarında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. Erhan B. olay yerinden ayrıldı ve bir süre sonra elinde pompalı tüfekle sokağa geri döndü. Sokakta rasgele ateş açmaya başladı. Açılan ateşte, yol verme tartışmasına girdiği Savaş Sedef (21) Doğukan Y., Tuncay V. ve Ömer Y. yaralandı. Erhan B. olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Sultanbeyli Belediyespor oyuncusu Savaş Sedef hayatını kaybederken, 3 yaralı tedaviye alındı.

EVE GİDİP SİLAH ALDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucu Erhan B. yakalandı. Polis, yol verme tartışmasındaki kavganın diğer tarafındaki Burhan V. ve Hazar V.’yi de gözaltına aldı. Erhan B. ifadesinde, “Ben olay yerinden evime giderek pompalı tüfeğimi alarak tekrar sokağa geldim. ‘Bana kavga ettiğimizde küfürler edenler kimlerdi’ diyerek bağırdım ve bilinçsizce önüme çıkanlara ateş açtım” dedi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye çıkarılan Erhan B. tutuklanırken, Burhan V. ve Hazar V. savcılıktan serbest kaldı.