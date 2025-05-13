Futbolcularla Gençlerbirliği Marşı’nı söyledi: Fanatik tenor ‘sahaya indi’

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Gençlerbirliği, önceki gün Eryaman Stadyumu’nda taraftarıyla birlikte Süper Lig’e yükselişlerini kutladı. Özel bir kupa töreni düzenleyen kulüp yönetimi, taraftarlarına bir sürpriz de gerçekleştirdi. Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi de olan dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, sahneye çıkarak oyuncularla birlikte Gençlerbirliği Marşı’nı söyledi. Karahan, geçen kasım ayında da Limak Filarmoni Orkestrası ile Barcelona’da Barcelona Spor Kulübü Başkanı Joan Laporta’ya iki defa Barça Marşı’nı söyleyerek Katalanların kalbinde taht kurmuştu. Ünlü tenor, ayrıca seğmenlerle birlikte yeşil sahada Fidayda’yı da seslendirdi.

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Opera sanatçısı Murat Karahan dünyanın en önemli salonlarında sahne alıyor.

RAHMİ KOÇ’TAN SPONSORLUK ALDI

Gençlerbirliği forması ile sahada “Şampiyonluğumuz kutlu olsun” diye taraftarlara seslenen Karahan, marşı söylerken de futbolcularla sarmaş dolaş oldu. Karahan, sosyal medya hesabından da şampiyonluğu “Yeri geldi çok sevindik, yeri geldi çok üzüldük ama bir an olsun inanmaktan vazgeçmedik. İnanmanın, çalışmanın ve her daim dik dumanın sonucudur bu başarı. Çocukluk aşkım, babamla en güzel çocukluk anılarımın sebebi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. Kanımız kırmızı kara, bizim evimiz Ankara” sözleriyle kutladı. Kutlamalar öncesinde görüştüğümüz sanatçı Karahan’ın taraftarlık dışında kulüp yönetiminde de aktif bir şekilde görev aldığı ortaya çıktı. En az haftanın üç dört günü kulübe giderek sabahın erken saatlerine kadar çalışmalara katılan Karahan’ın “Otokar”ın kulübe forma sponsoru olmasında da büyük payı olduğu görüldü. Karahan, Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç’tan bizzat sponsorluğu talep etti. Koç ise Karahan’ı kırmayarak, Koç Holding’in kurucusu Vehbi Koç’un kurucusu olduğu Gençlerbirliği’ne forma sponsoru oldu.

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Murat Karahan ve eşi Gülce Akbaş Karahan sık sık maçlara gidiyor.

ÇOCUKLUĞUM TRİBÜNDE GEÇTİ

Ünlü siyasetçi dayısı İsmet Sezgin ve babası ile kırmızı-siyah renklere bağlanan Karahan, duygularını “Rahmetli dayım İsmet Sezgin de Gençlerbirliği’nin eski başkanlarından. Benim de Gençlerbirliği sevdam oradan ve babamdan geliyor. Benim çocukluğumdaki en güzel anılarım, Gençlerbirliği tribününde babam ile gittiğim maçlardı. Çocukluğum tribünde geçti. Ne mutlu ki çocukluk aşkımı Süper Lige çıkardık” sözleriyle anlattı.