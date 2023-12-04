Futbolcuların Seçil Erzan'a attığı mesajlar ortaya çıktı... 'Ben artık bu işi soracağım haberin olsun'

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Gizli fon dolandırıcılığında telefonlar incelendi ve Seçil Erzan'ın yeni mesajları ortaya çıktı. Dolandırılan futbolcular, Erzan'a gönderdikleri mesajlarla ona sitem etti.

Mahkeme, Erzan'a ait telefonların incelenmesi kararı almıştı. O telefonlarda Galatasaraylı eski futbolcular Ayhan Akman Emre Çolak ile birlikte eski tercüman Musa Mert Çetin'in mesajları vardı. Üç isim de vurgunun çıktığı gün olan 7 Nisan'da mesaj atmış.

3 milyon 200 bin dolarla Arda Turan ve Emre Belezoğlu'ndan sonra fona en çok para kaptıran üçüncü isim Emre Çolak'tı.

Erzan, ifadesinde "Emre Çolak da fon vadettiğim kişilerdendir. Kendisine bu zamana kadar herhangi bir ödeme yapmadım" dedi.

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Çolak'ın Seçil Erzan'a attığı mesajda şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil hanım.

Seçil Erzan, mesaja cevap vermedi ve Emre Çolak da bunun üzerine Erzan'ı Whatsapp üzerinden aradı ancak Erzan'a ulaşamadı.

Seçil Erzan, Ayhan Akman ile ilgili mahkemede "kendisinden faizle para satın aldım, ancak kendisi çok fazlasını geri aldı" demişti. Erzan'a mesaj atanlar arasında Akman da vardı. Akman, mesajında sitem ediyordu. Akman'ın mesajında "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun. Aramayı düşünüyor musun beni?" dediği görüldü.

Sözde fona 75 bin dolar yatıran Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin'in de ifadesinde "Bu paraları banka şube müdürünün, Seçil Erzan'ın odasında Erzan'a verdim; tamamen bankanın içinde teslim ettim" demişti.

Seçil Erzan ise ifadesinde Çetin hakkında "Fon vaadiyle para aldığım kişilerdendir. Ancak kendisine herhangi bir ödeme yapmadım." dedi.

Musa Mert Çetin'in de vurgunun ortaya çıktığını duyar duymaz "Seçi neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya? Ne oldu senin Allah korkuna" şeklinde mesaj attı.

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Musa Mert Çetin de mesajlara dönüş olmayınca Erzan'ı aynı gün aradı ancak Erzan telefonlarına bakmadı.