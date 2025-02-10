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Futbolcu, kırmızı kart görünce hakemi bıçakladı; kulübü ligden çekildi

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#Futbol#Maç#Hakem
Futbolcu, kırmızı kart görünce hakemi bıçakladı; kulübü ligden çekildi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 15:51

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde U-17 takımları arasında oynanan maçta kırmızı kartla oyundan atılan E.Ç. (16), hakem Ersin Demiröz'ü bıçakla yaraladı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, E.Ç. gözaltına alındı.

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Olay, dün Dilovası ilçesine bağlı Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Şehit Nihat Karadaş Stadı'nda meydana geldi. Kocaeli U-17 Ligi'nde 8 futbol takımının yarıştığı K grubunda 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkesli Spor ile Çayırova Gümüşspor karşılaştı. Karşılaşmada Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç., yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, Çerkeşli Spor'un 5-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Futbolcu, kırmızı kart görünce hakemi bıçakladı; kulübü ligden çekildi

(Ersin Demiröz)

LİGDEN ÇEKİLDİLER

Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla kırmızı kart gören E.Ç., soyunma odalarının bulunduğu bölümde hakem Ersin Demiröz'e bıçakla saldırdı. Hakem hafif yaralanırken, araya giren diğer futbolcular ve yöneticiler E.Ç.'yi tutarak uzaklaştırdı. Hakem Demiröz, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, futbolcu gözaltına alındı.

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Öte yandan Çayırova Gümüşspor'dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi.

Futbolcu, kırmızı kart görünce hakemi bıçakladı; kulübü ligden çekildi

 

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#Futbol#Maç#Hakem

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