Futbolcu cinayetinde Alaattin Kadayıfçıoğlu’dan ‘kaza kurşunu’ savunması

İSTANBUL Ümraniye’de, kendisinden ayrılan şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile barışmak isteyen ünlü rapçi Vahap Canbay, ortak arkadaşları Kars 36 Spor Kulübü futbolcusu Kubilay Kaan Kundakçı’dan (20) yardım istedi. 19 Mart gecesi Kalaycıoğlu’nun yeni erkek arkadaşı Alaattin Kadayıfçıoğlu, Canbay ve Kundakçı’nın bulunduğu araca ateş ederek Kundakçı’yı öldürdü. Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfçıoğlu’nun aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı.

Aleyna Kalaycıoğlu emniyet ifadesinde şarkıcılıkla geçindiğini ve aylık gelirinin 250 bin lira olduğunu söyledi. Kalaycıoğlu, şunları anlattı: “Kubilay Kaan Kundakçı’yı eski erkek arkadaşım Vahap aracılığıyla tanıdım. Vahap’ın ayak işlerini yapardı.

‘ALAATTİN’LE BENİ ANNEM TANIŞTIRDI’

Beykoz Acarkent’teki evimize Vahap sürekli arkadaşlarını getirip kalmaya başlayınca annem bu durumdan rahatsız oldu. Biz Vahap’ın mafyatik gruplarla ilişkileri olduğunu gördüm. Casper, Dalton gibi suç gruplarının adını anardı. İlişkimizin ilk 6 ayından sonra psikolojik baskı ve psikolojik şiddet, kısıtlamalar ve tehditler başladı. Fiziksel şiddete de başladı. Anneme de saygısızlıkları oldu. Beni annemle 3 ay görüştürmedi. Kısacası mutsuz ve toksik bir ilişkimiz vardı.

Alaattin Kadayıfçıoğlu ile ilişkim iki hafta önce başladı. Annem, hayatımda düzgün bir ilişki olsun diye beni Alaattin ile tanıştırdı. Bir gün önce Alaattin’in Kandilli’deki evinde kaldım. O sabah Alaattin işe gitti. Ben de Ümraniye’deki stüdyoya geçtim. Vahap telefonda çıldırmış ve ağlar halde bağırarak hayatımda biri olup olmadığını sordu. Eğer böyleyse beni ve kendisini öldüreceğini söyledi. İlişkim olmadığını söyledim. Ona ilişkimizin bittiğini söyleyerek telefonu kapattım. Stüdyonun girişini gören bir arkadaşımızı arayıp bekleyen birilerinin olup olmadığını sordum. Araç içinde birilerinin beklediğini söyledi. Alaattin’i arayıp stüdyoya geri dönmeyeceğimi, Vahap’ların orada beni beklediğini söyledim. Alaattin beni almaya geldi. Hem stüdyonun yakınına bıraktığım aracı hem de köpeğimi almak için stüdyoya gittik.

Stüdyoya geldiğimizde Vahap’ların aracı geri dönmüştü. Vahap’ın araç içinde bir şeyler yaptığını fark edince Alaattin de aracın torpidosundan silah aldı. Alaattin eliyle aracın camına vurarak ‘Bu kızın peşini bırakın gidin’ dedi. Kubilay sürücü koltuğunda, Vahap da yolcu koltuğundaydı. Vahap kendi kapısını açmaya, hızlı bir şekilde ittirmeye çalıştı. Alaattin de kapıyı açtırmadı, itişme oldu. Vahap eliyle Alaattin’in tabanca olan elini camdan tutmaya çalışırken bir el silah sesi duydum. Ben çığlık çığlığa araçtan çıktım. Şok geçiriyordum. Alaattin de şoka girmişti.

‘BEN DOLDURUŞA GETİRMEDİM’

“Ben kardeşim olarak gördüğüm bir kişiyi bu olay sebebiyle kaybettim. Ben Alaattin’i dolduruşa getirmedim. Bu olayda mağdurum ve tanık durumundayım. Bana yönelik fiziksel ve psikolojik şiddetten, tehdit ve şantajdan, ısrarlı takipten dolayı ben de Vahap Canbay’dan şikâyetçiyim. Kendisi hakkında işlem yapılmasını talep ediyorum.”

Aleyna Kalaycıoğlu araçta birisinin vurulduğunu hissedince olayın şokuyla araçtayken silahı eline alıp kalbine doğrulttuğunu ve tetiği çektiğini ancak silahın ateş etmediğini söyledi.

‘BANA ATEŞ EDECEĞİNİ DÜŞÜNDÜM’

ALAATTİN Kadayıfçıoğlu da ifadesinde babasına ait Bilka Denizcilik şirketinde yöneticilik yaptığını belirterek şunları söyledi:

“Herhangi bir suç kaydım ve sabıkam yoktur. Adıma kayıtlı taşıma ruhsatlı Glock marka silahım vardır.

‘ELİYLE BANA VURDU’

Olayın olduğu yere kendi şahsi aracımı almak ve kız arkadaşımın eşyaları ile köpeğini almak amacıyla gittim. Araç içinde 3-4 kişinin olduğunu gördüm. Bu esnada Aleyna ‘Aa bunlar daha buradan gitmemişler’ dedi. ‘Hayırdır, bunlar kim?’ diye sordum. Şahsın torpidodan bir şeyler alıp, arkada oturan kişilere dönüp bir şeyler konuşup tekrar döndüğünü görünce tedirgin olduk. Aleyna bana ‘Bunlar Bağcılar çocuğu dikkatli ol’ dedi. Bende bu şahsın silah alıp ateş edeceği endişesi oluşturdu. Gittiğim an itibarıyla araçta bulunan şahıs aracın kapısını iterek eliyle bana vurdu. Kendimi savunma maksatlı refleksle bu şahsın bana vurmasını engellemek amacıyla 2 elimle kendimi savunurken silah ateş aldı. Ben kesinlikle silahla ateş etmedim. Yaşadığım korku ve panikle hemen oradan uzaklaştım. Şirketimizle ilgili para transferi yaptığım için silahım dolu olur.

Almaya gittiğimiz aracım da orada kaldı. Yaşanan olaydan dolayı son derece tedirgin oldum. Yaşanan bu olaydan dolayı son derece üzgünüm. Eğitimli ve kültürlü bir insanım. Kimseye zarar vermek kastıyla hareket etmiş değilim.”