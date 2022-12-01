Futbol teröristleri cezaevinde! Stadyum terörüne 19 tutuklama

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İzmir’in Spor Toto 1’inci Lig’deki iki temsilcisi Göztepe ile Altay arasında 27 Kasım’da oynanan maçın 19’uncu dakikasında Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarların bulunduğu tribüne atılan işaret fişeği nedeniyle Mehmet Çakır ağır yaralanmıştı. Sağlık ekipleri yaralıya müdahale ederken, sahaya atlayan Göztepe taraftarı Mehmet Nihat Aydın da korner direğiyle rakip takımın kalecisi Ozan Evrim Özenç’e saldırmıştı. Büyüyen olaylar nedeniyle maç tatil edilip soruşturma başlatılmıştı. Mehmet Nihat Aydın, ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

HEDEF GÖZETEREK

Olayla ilgili gözaltına alınan 28 şüpheli dün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet Savcısı Ayhan Yılmaz, şüphelilerin WhatsApp grubu kurarak maçta yapacakları eylem üzerine iş bölümü yaptıklarını, tribünde kargaşa yaratıp tespite elverişsiz bir ortamı oluşturmaya çalıştıklarını, meşale ile sis bombalarının çıkardığı duman nedeniyle kimsenin seçilemez olduğu düşünüldüğü anda da Furkan Ersanlı’nın (23) üzerinde stada kaçak olarak soktuğu işaret fişeğini Göztepe taraftarlarının bulunduğu tribüne doğru hedef gözeterek ateşlediğinin tespit edildiğini kaydetti.

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Savcı Yılmaz, ifadelerin ardından işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı’yı “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan, 18 kişiyi ise ‘kasten öldürmeye teşebbüse iştirak” suçundan tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk etti. 5 kişi hakkında ise adli kontrol kararı verilmesi talep edilirken 4 şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BEŞ KİŞİYE ADLİ KONTROL

Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği, işaret fişeğini atan Furkan Ersanlı, fişekleri stadyuma sokan ambulans şoförleri Anıl Gügercin ve Hakan Keçiyatağı ile sis ve meşaleleri temin edenler Dinçer Demir, Kahraman Erdemir, Efe Yeşilova, Hüseyin Çelikdemir, Muhammet Emre Karaca, Mert Yiyit, Serkan Holar, Çağdaş Kurt, Egehan Eygi, Anıl Bayır, Şakir Perçin, Özgür Uçak, Ümit Taş, Turgay Gülmez, Gökçen Atacan Aksoy ve Eren Karaca’nın tutuklanmasına, U.M.K, F.Ö, Y.A, N.A.D. ve F.E’nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. Çakır’ın yaralanmasına neden olan fişeği atan Furkan Ersanlı’nın ifadesinde, “Pişmanım. Hedef gözetmeden attım, herhangi birini hedef almadan rasgele attım” dediği öğrenildi.

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KAN DONDURAN PAYLAŞIM

Göztepe taraftarı Mehmet Çakır’ı yaralayan işaret fişeklerini Gürsel Aksel Stadı’na soktuğu belirlenen özel ambulans şoförü Anıl Gügercin’in (25) sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı. Altay taraftarı olduğu öğrenilen Gügercin’in, sosyal medyadan “Sarı kırmızı giyen herkes bir gün ölecek” paylaşımını yaptığı görüldü.



