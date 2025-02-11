×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Futbol meydan muharebeleri

Güncelleme Tarihi:

#Futbol#Kocaeli U-17#Emrullah Çetin
Futbol meydan muharebeleri
Oluşturulma Tarihi: Şubat 11, 2025 07:00

Futbolda şiddet vakaları her geçen gün giderek artıyor. Kocaeli U-17 Liginde bir futbolcu kendisine kırmızı kart gösteren hakemi bıçaklarken, başka bir takımın antrenörü de kırmızı kart görünce hakeme saldırdı. U-18 Ligi’nde ise tekme ve tokatlarla kavga eden 11 futbolcu kırmızı kart gördü, hakem de maçı tatil etti.

Haberin Devamı

Kocaeli U-17 Futbol Ligi K Grubu’nda, 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkeşli Spor ile Çayırova Gümüşspor karşılaştı. Önceki gün oynanan karşılaşmada, Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç., yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, Çerkeşli Spor’un 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte, kırmızı kart gören E.Ç., soyunma odalarının bulunduğu bölümde hakem Ersin Demiröz’ü bıçakladı. Hakem hafif yaralanırken, araya giren diğer futbolcular ve yöneticiler E.Ç.’yi tutarak uzaklaştırdı. Demiröz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, futbolcu gözaltına alındı.

Futbol meydan muharebeleri

Haberin Devamı

Öte yandan, Çayırova Gümüşspor’dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi.

ANTRENÖR HAKEME SALDIRDI

U-17 ligi B grubunda ise Yavuzspor ile İzmit 41 Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmada skor 1-2 iken hakem Siraç Doğdu antrenör Kayalı’yı kırmızı kartla oyun alanından attı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Kayalı hakeme saldırdı. Hakem maçı tatil etti, fiili saldırıda bulunan Kayalı ise disipline sevk edildi.

11 OYUNCUYA KIRMIZI KART

U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor karşılaşmasında kısa sürede oyunda tansiyon yükseldi. Gebzeli sporcu Sinan Saat, rakip takım teknik sorumlusuna tepki gösterince Ömer Aslan rakibine tekme attı. Bunun üzerine saha bir anda karıştı. Sporcuların birbirine girdiği, tekme ve tokatlarla darp ettiği ve küfürlerin edildiği anlarda saha savaş alanına döndü. Hakem Muhammet Fatih Güneş 11 futbolcuya tereddütsüz kırmızı kart gösterdi. Maç tatil edildi.

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi tüm kulüplere sağduyu çağrısında bulunarak, “Pandemiden sonra olaylar çok arttı. Özellikle gençler agresif. Maçlarda gördükleri kart sayıları da arttı” dedi. (Erol POLAT / DHA – İHA)

Haberin Devamı

Futbol meydan muharebeleri

MAÇ KAVGASINDA ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

Düzce’de önceki gün saat 20.30 sıralarında tekel büfesi işleten Emrullah Çetin ile arkadaşı Hakan M. arasında tartışma çıktı. Hakan M., tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah Çetin’i tabancayla vurdu. İhbarla giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çetin hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Hakan M. ise yakalanarak gözaltına alındı. Hakan M.’nin ilk ifadesinde Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini ve Emrullah Çetin’in kendisini darbettiğini söylediği öğrenildi. Hakan M.’nin, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi.  (Tezcan SOLMAZ)

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Futbol#Kocaeli U-17#Emrullah Çetin

BAKMADAN GEÇME!