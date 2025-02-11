Futbol meydan muharebeleri

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Kocaeli U-17 Futbol Ligi K Grubu’nda, 3 haftada birer galibiyet alarak aynı puanda bulunan Çerkeşli Spor ile Çayırova Gümüşspor karşılaştı. Önceki gün oynanan karşılaşmada, Çayırova Gümüşspor futbolcusu E.Ç., yaptığı faul sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı. Maç, Çerkeşli Spor’un 5-1’lik galibiyetiyle sona erdi. Maçın bitiş düdüğünün çalmasıyla birlikte, kırmızı kart gören E.Ç., soyunma odalarının bulunduğu bölümde hakem Ersin Demiröz’ü bıçakladı. Hakem hafif yaralanırken, araya giren diğer futbolcular ve yöneticiler E.Ç.’yi tutarak uzaklaştırdı. Demiröz, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hakem tedavisi sonrası taburcu olurken, futbolcu gözaltına alındı.

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Öte yandan, Çayırova Gümüşspor’dan yapılan açıklamada, kulübün U-17 takımının ligden çekilme kararı aldığı belirtildi.

ANTRENÖR HAKEME SALDIRDI

U-17 ligi B grubunda ise Yavuzspor ile İzmit 41 Futbol Kulübü arasında oynanan karşılaşmada skor 1-2 iken hakem Siraç Doğdu antrenör Kayalı’yı kırmızı kartla oyun alanından attı. Bunun üzerine sinirlerine hakim olamayan Kayalı hakeme saldırdı. Hakem maçı tatil etti, fiili saldırıda bulunan Kayalı ise disipline sevk edildi.

11 OYUNCUYA KIRMIZI KART

U-18 Ligi 1. Küme C grubunda mücadele eden Dilovası Belediyespor ile Gebze Sultan Orhan Spor karşılaşmasında kısa sürede oyunda tansiyon yükseldi. Gebzeli sporcu Sinan Saat, rakip takım teknik sorumlusuna tepki gösterince Ömer Aslan rakibine tekme attı. Bunun üzerine saha bir anda karıştı. Sporcuların birbirine girdiği, tekme ve tokatlarla darp ettiği ve küfürlerin edildiği anlarda saha savaş alanına döndü. Hakem Muhammet Fatih Güneş 11 futbolcuya tereddütsüz kırmızı kart gösterdi. Maç tatil edildi.

Kocaeli Futbol İl Temsilcisi tüm kulüplere sağduyu çağrısında bulunarak, “Pandemiden sonra olaylar çok arttı. Özellikle gençler agresif. Maçlarda gördükleri kart sayıları da arttı” dedi. (Erol POLAT / DHA – İHA)

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MAÇ KAVGASINDA ARKADAŞI ÖLDÜRDÜ

Düzce’de önceki gün saat 20.30 sıralarında tekel büfesi işleten Emrullah Çetin ile arkadaşı Hakan M. arasında tartışma çıktı. Hakan M., tartışmanın ardından çıkan kavgada Emrullah Çetin’i tabancayla vurdu. İhbarla giden sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Çetin hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Hakan M. ise yakalanarak gözaltına alındı. Hakan M.’nin ilk ifadesinde Galatasaray-Adana Demirspor maçında, Adana Demirspor’un sahadan çekilmesi nedeniyle kavga ettiklerini ve Emrullah Çetin’in kendisini darbettiğini söylediği öğrenildi. Hakan M.’nin, olayı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söylediği belirtildi. (Tezcan SOLMAZ)