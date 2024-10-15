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Futbol magandaları gözaltına alındı: Polise yumruk atıp hakaret ettiler

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#Futbol#Polis#Trakya Üniversitesi
Futbol magandaları gözaltına alındı: Polise yumruk atıp hakaret ettiler
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 07:00

Nesine 3. Lig 4. Grup 6’ncı hafta maçında önceki gün Edirnespor, evinde Zonguldakspor’u ağırladı.

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Tunca Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 2’nci yarısında stattan çıkıp tekrar içeri girmek isteyen konuk takım taraftarı ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Taraftarlardan S.K., olaya müdahale eden polis memuru E.D.’ye yumruk attı, M.B. de hakaret etti. Yapılan ölçümde alkollü oldukları belirlenen 2 taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan polis memuru E.D., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuk takımın 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası Zonguldaklı taraftar ve oyuncular, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.

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#Futbol#Polis#Trakya Üniversitesi

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