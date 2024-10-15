Futbol magandaları gözaltına alındı: Polise yumruk atıp hakaret ettiler

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Tunca Futbol Sahası’nda oynanan karşılaşmanın 2’nci yarısında stattan çıkıp tekrar içeri girmek isteyen konuk takım taraftarı ile güvenlik görevlileri arasında tartışma yaşandı.

Taraftarlardan S.K., olaya müdahale eden polis memuru E.D.’ye yumruk attı, M.B. de hakaret etti. Yapılan ölçümde alkollü oldukları belirlenen 2 taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan polis memuru E.D., sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Konuk takımın 1-0 kazandığı karşılaşma sonrası Zonguldaklı taraftar ve oyuncular, polis eşliğinde sahadan ayrıldı.