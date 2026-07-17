Futbol kulübü yöneticilerine operasyon: 19 kişi hakkında gözaltı kararı

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “futbolda bahis ve şike” soruşturması devam ediyor.

Savcılık, Türkiye’de yerleşik olarak faaliyet gösteren yasal bahis sitelerinden futbol kulüplerindeki yöneticilere ait 2020-2026 yılları arasını kapsayan verileri alarak çalışmalar gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalarda sonucunda, kulüplerinde yönetici olarak görev aldığı dönem içerisinde “rakip takım lehine olan bahisler, gol İçerikli bahisler (alt-üst vb), oyuncu yönünden oynanan bahisler” kapsamında kuponu bulunan kişiler tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Bu kapsamda bahis yaptığı tespit edilen 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 10 ilde gerçekleştirilen operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin yurtdışında olduğu tespit edildi.

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GÖZALTI KARARI VERİLEN İSİMLER

•Ali Sancak (Adana Demirspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine 7 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Savaş Tatil (Adanaspor A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 124 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Hasan Turan Güven (Altay Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 78 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Barış Orhunbilge (Altınordu Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 14 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Kemal Aydın (Balıkesirspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 12 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ünsal Yamaner (Bandırmaspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 144 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

•Tolga Kırgız (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 1488 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Kerem Gürel (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 996 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Ahmet Akçelik (Beşiktaş Jimnastik Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 53 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Hüseyin Gözütok (Bodrum Spor Faaliyetleri A.Ş.) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 27 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Murat Şabablı (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 13 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ali Şen (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 61 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Halil İbrahim Yavaş (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 28 kupon değerlendirilmektedir.

Ali Gürsoy (Boluspor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 22 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Avni Akdemir (Erzurumspor Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 218 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Maruf Güneş (Galatasaray) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 48 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

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Özgür Durşen (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 50 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Sezgin Özkan (Gençlerbirliği Spor Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 16 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.

Ömer Çetin (Karaman Futbol Kulübü) – Yöneticilik yaptığı dönemde kendi klübünün maçına rakip takım lehine veya Gol bahislerine 18 kupon oynadığı değerlendirilmektedir.