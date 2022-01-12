Futbol camiasının acı kaybı

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Galatasaray’dan Konyaspor’a transfer olan futbolcu Ahmet Çalık’ın (28) kullandığı 06 CLK 94 plakalı araç, dün 09.00 sıralarında, Ankara-Niğde karayolunun Gölbaşı ilçesi Hacılar Mahallesi’nde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, araçta yalnız olan Ahmet Çalık’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

‘BEYEFENDİ BİR OYUNCUYDU’

Çalık’ın, dün şubat ayında yapmayı planladığı düğün nedeniyle Ankara’ya nikâh tarihi almaya gittiği öğrenildi. Holding Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen, “Kulübümüzün en beyefendi oyuncularından biriydi” diye konuştu.

Elmadağ’da düzenlenen cenaze törenine Çalık Ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Konyaspor Kulübü Başkanı Fatih Özgökçen, futbolcular ile çok sayıda kişi katıldı. Oğlunun tabutuna sarılan Ali Çalık, “Beni yetim bıraktın. Nereye baksam onu görüyorum” diyerek gözyaşı döktü.

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TÜM HAYATI SPORLA GEÇTİ

26 Şubat 1994’te Ankara’da dünyaya gelen Ahmet Çalık, 2004 yılında 10 yaşındayken futbola Gençlerbirliği altyapısında başladı. Burada geçirdiği 7 senenin ardından 2011 yılında Ankara’nın köklü kulübü ile profesyonel sözleşme imzalayan Çalık, A takım bünyesine katıldı.



MİLLİ TAKIMA DA KATILDI

2015-2016 sezonunda kaptanlık görevini aldığı Gençlerbirliği’nden, Galatasaray’dan aldığı teklif ile ayrılan Çalık, sarı-kırmızılı formayı sırtına geçirdi. Çalık, 4 Ekim 2020’de Konyaspor’a transfer oldu.Ahmet Çalık, 26 Kasım 2021’de Konyaspor ile 3 yıllık sözleşme yenilemişti. 21 yaşında ay-yıldızlı formayı ilk kez sırtına geçirdi. A Milli Takım’da toplamda 8 maça çıkan Ahmet, 1 de gol kaydetti.

135 METRE SÜRÜKLENMİŞ

Ahmet Çalık’ın hayatını kaybettiği kazanın ardından olay yerinde inceleme yapıldı. Çalık’ın aracının 135 metre sürüklendiği belirlendi. Hurdaya dönen araç, çekici ile otoparka kaldırıldı. Çevre sakini Zeki Uğur, “Başka bir araçla seyir halinde olan arkadaş, çok süratli olduğunu söyledi. ‘Gözümün önünde beni geçmesiyle uçuruma gidip takla atması bir oldu’ dedi. Kazadan sonra uzağa fırlamış” ifadelerini kullandı.

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BAKAN KASAPOĞLU’NDAN TAZİYE MESAJI

Taziye mesajı yayınlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, “Milli takımımızda da görev yapan merhum Ahmet Çalık’a Allah’tan rahmet; ailesi, Konyaspor ve tüm futbol camiasına başsağlığı dilerim” dedi.