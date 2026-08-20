Furkan Vakfı’na operasyon: Kuytul’a gözaltı

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Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün sabah Adana merkezli olmak üzere Niğde, Elazığ, Osmaniye ve Gaziantep’te toplam 49 adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul’un Adana’nın Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki evine polis baskın yaptı. Evin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekât timleriyle geniş güvenlik önlemi alındı. Evin çevresine gelip, sloganlar atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında gerginlikler yaşandı.

TOPLANAN PARALAR

Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile 32 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilere ‘örgüt kurma ve yönetme’, ‘örgüte üye olma’, ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’, ‘nitelikli dolandırıcılık’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Vergi Usul Kanununa muhalefet’ suçlamalarının yöneltildiği öğrenildi. Örgütün ‘infak’, ‘kurban bağışı’, ‘zekât’ gibi adlar altında topladığı paraları kayıtdışı tuttuğu ve şirketler üzerinden akladığı iddia edildi.

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GÖZALTI VE KELEPÇE TEPKİSİ

Öte yandan Alparslan Kuytul, evine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekibine “Ben kaçmadım. ‘Yakalama’ dersen imza atmam. Yaptığınız şey ‘gözaltı’, onu da kanunsuz yapıyorsunuz. Kendi evimdeyim, evinde olan insana ‘yakalama’ denmez” dedi. Polisler de Kuytul’a imzalatacakları evrağı ‘gözaltı’ olarak düzeltti.

Kuytul’un kelepçelenmesine tepki göstererek güvenlik güçlerine, “Çok çok ayıp ediyorsunuz siz... Hâkim karar mı verdi ki?” dediği duyuldu.

GÜRLEK: İNANCA YÖNELİK DEĞİL

Adalet Bakanı Akın Gürlek operasyonla ilgili yaptığı açıklamada şöyle dedi:

“Kamuoyunda ‘Kuytulcular’ olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır. Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır. Adana merkezli 6 ilde 49 adrese eşzamanlı operasyon düzenlenmiş; 5 şirket hakkında yönetim kayyumu atanmış, soruşturma kapsamında örgüt lehine faaliyet yürüttüğü tespit edilen 349 sosyal medya hesabı hakkında erişimin engellenmesi kararı verilmiştir. Özellikle vurgulamak isterim ki bu soruşturma herhangi bir dini grubu, inancı, düşünceyi veya hukuka uygun faaliyeti değil; dosyaya yansıyan somut suç eylemlerini, mağdur ve tanık beyanlarını, örgütsel baskı iddialarını ve mali delilleri konu almaktadır.”

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KAYYUM ATANAN 5 ŞİRKET

Furkan Vakfı operasyonunda kayyum atanan 5 şirket şöyle:

- Mustafa Levent Tamtürk’ün yetkilisi ve ortağı olduğu MLT Börekçilik Gıda Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

- Ali Küreri’nin yetkilisi ve ortağı olduğu Adana Gizem Turizm Yurt İçi Yurt Dışı Taşımacılık İnşaat Gıda Dekorasyon Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi, İsmail Karadeniz’in yetkilisi ve ortağı olduğu Büyük Çukurova Sağlık Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi,

- Mahfuz Çamlı’nın yetkilisi ve ortağı olduğu Çamlıoğlu İnşaat ve Turizm Sanayi Ticaret Limited Şirketi,

- Mustafa Fidan’ın yetkilisi ve ortağı olduğu GF Seyahat Taşımacılık

- Turizm Akaryakıt Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi.

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KORAY SARISAÇLI’DAN İDDİA: BENİ KAÇIRIP ELEKTROŞOKLA İŞKENCE ETTİLER

BAŞSAVCILIĞIN Alparslan Kuytul Suç Örgütü’ne yönelik yürüttüğü soruşturmada Koray Sarısaçlı’nın farklı tarihlerde verdiği ifadeler de yer aldı. Sarısaçlı ilk ifadesinde, 2021 yılının Eylül ayında işyerinden çıktıktan sonra maskeli kişiler tarafından zorla bir araca bindirildiğini anlattı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine vurulduğunu, kafasının arkasından ve bileğinden elektrik verildiğini, elleri ve ayakları bağlanarak gözlerinin kapatıldığını söyledi. İnşaat halindeki bir yapının banyosuna benzeyen, zemini toprak bir bölümünde tutulduğunu ileri süren Sarısaçlı, daha sonra başka bir eve götürüldüğünü; tutulduğu iki yerde de şiddete uğradığını ifade etti. Sarısaçlı, daha sonraki ifadelerinde bazı kişileri seslerinden veya olay öncesindeki takip iddialarından hareketle teşhis ettiğini belirtti. 9 Kasım 2021 tarihli ifadesinde anlatımını genişleten Sarısaçlı, kaçırıldığı sırada Yusuf Tapan’ı gördüğünü, Haydar isimli kişinin de kendisinin araca bindirilmesine yardım ettiğini ileri sürdü. Araçta dövüldüğünü ve elektroşoka maruz kaldığını yineledi.

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6-7 MİLYON DOLARA İMZA

Sarısaçlı, kendisine zorla yaklaşık 30 senet imzalattırıldığını, senetlerdeki tutarların dolar cinsinden yine kendisine yazdırıldığını ve toplam miktarın 6-7 milyon doları bulduğunu söyledi. Senetlerdeki diğer yazılar gibi “hamiline” ibaresini de kendisinin yazdığını belirten Sarısaçlı, bunu kendi iradesiyle yapmadığını; itiraz ettiğinde darp edildiğini ve ailesinin zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini belirtti.

29 Kasım tarihli ek ifadesinde Sarısaçlı, kendisine “Hocamız Alparslan Kuytul’dan talimat geldi” denildiğini; serbest kaldıktan sonra yapacağı açıklamada olayın Furkan gönüllüleriyle ilgisinin bulunmadığını ve Furkan Vakfı’nın “bu tür işlerle hiçbir ilgisinin olamayacağını” söylemesinin istendiğini anlattı. Bu talimata uymaması halinde annesi, kız kardeşi ve çocuklarının zarar göreceği yönünde tehdit edildiğini beyan etti.

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SAVCIYA NE SÖYLEYECEKSİN

KORAY Sarısaçlı, 21 Eylül sabahı Adana Adliyesi’ne götürüldüğünü, burada vakıfla bağlantılı olduğunu söylediği avukatlarla görüştürüldüğünü anlattı. Adliyenin otoparkındaki araçta kendisine videoda ve Cumhuriyet savcısının karşısında neler söylemesi gerektiğinin anlatıldığını öne sürdü. Sarısaçlı, alıkonulduğu dönemde kendisine serbest bırakıldıktan sonra Alparslan Kuytul’un çağrısına uyacağı ve “ne söylerse harfiyen yerine getireceği” yönünde talimat verildiğini de anlattı.

‘HASTANE, VİLLA VE YAZLIĞI İSTEDİLER’

- Sarısaçlı’nın ifadesine göre Alparslan Kuytul kendisinden, sahip olduğu Özel Korupark Hastanesi, Kabasakal’daki villa ve Yumurtalık ilçesindeki deniz evi üzerinde her türlü satış ve tasarruf işleminin yapılmasına imkân verecek genel bir vekaletname istedi. Sarısaçlı, Kuytul’un “Sen notere git, ben sana birini göndereceğim” dediğini; 5. Noter’e gittiğinde daha önceden tanımadığı Rıdvan Biçen’in geldiğini ve kendisini Alparslan Kuytul’un gönderdiğini söylediğini belirtti. Malvarlıklarının resmi maliki olan eşi Asuman Sarısaçlı’nın bunun üzerine Biçen’e genel vekalet verdiğini söyleyen Sarısaçlı, daha sonra taşınmazların üçüncü kişilere satışını engellemek amacıyla bu vekaletnamenin azledildiğini ifade etti. 29 Nisan 2022 tarihli ifadesinde de Rıdvan Biçen’i önceden tanımadığını yineleyen Sarısaçlı, “Rıdvan Biçen’i Alpaslan Kuytul’un yönlendirmesiyle notere gittiğimde görmüştüm” dedi.