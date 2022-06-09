Furkan şiddeti önlemeye çalışmış

Haberin Devamı

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesine bağlı Hoşnudiye Mahallesi’ndeki alışveriş merkezinin açık otoparkında önceki sabah, Mete Arslanoğlu (37), yaklaşık 2.5 yıl önce boşandığı avukat Merve Gül Durmaz (34) ile karşılaştı. Aralarında tartışma çıktı. Bu sırada otoparktan geçen Furkan Sarıkaya (27) olaya müdahale ederek tarafları yatıştırmaya çalıştı. Öfkelenen Arslanoğlu ise aracından aldığı tabanca ile önce araya giren Sarıkaya’yı daha sonra ise Durmaz’ı bacaklarına ateş ederek yaraladı. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Durmaz, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne, Sarıkaya ise Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay yerinde polis ekiplerince gözaltına alınan Mete Arslanoğlu, ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Arslanoğlu savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti.

Haberin Devamı

‘YARDIM ETMEYE ÇALIŞTI’

Otoparktan geçerken gördüğü tartışmada tarafları yatıştırmaya çalışan Furkan Sarıkaya’nın avukat Merve Gül Durmaz’ı tanımadığı, şüpheli Mete Arslanoğlu’na engel olmaya çalıştığı, bu sırada bacağından vurulduğu öğrenildi. Hayati tehlikesi olmayan Sarıkaya’nın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hastanede tedavisi devam eden avukat Merve Gül Durmaz’ın iki kurşun isabet eden sol bacağında 2 kırık, seken kurşunun isabet ettiği sağ bacağında ise 1 kırık tespit edildi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Durmaz, “2.5 yıl önce boşandığım ve bu süreçte de tehditlerinden dolayı defalarca şikâyette bulunduğum ve uzaklaştırma kararı aldığım eski eşim tarafından acımasızca saldırıya uğradım. Hatta benimle birlikte hiç suçu olmayan, hiç tanımadığım yoldan geçip bana yardım etmeye çalışan bir şahıs da kurşunların hedefi oldu. Bir hukukçu olarak yaşadığım üzüntünün, acının tarifi mümkün değil” ifadelerini kullandı.