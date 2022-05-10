Fulya’yı öldüren eski eşe müebbet

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Karabağlar'daki bir pastanede çalışan, 1’i ilk eşinden 2 çocuk annesi Fulya Öztürk, boşandığı ikinci eşi Hasan Ozan Baştosun ile birlikte yaşamaya devam etti. 9 Aralık 2020’de, Öztürk’ün çalıştığı pastaneye giden Baştosun bağırmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Baştosun, tabancasını doğrultup Öztürk’e ateş etti. Öztürk, vücuduna isabet eden mermilerle yere yığıldı.

İNDİRİMSİZ CEZA

Baştosun, Öztürk’ün aracını alıp kaçtı. Polise teslim olan ve ifadesinde Fulya Öztürk’ü kıskançlık nedeniyle öldürdüğünü söyleyen Baştosun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İzmir 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Baştosun, ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim uygulanmadı.