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Fulya ve Zeynep’in acı kaderi

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#Araç#Gümüşhane Üniversitesi#Artvin
Fulya ve Zeynep’in acı kaderi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 23, 2023 07:00

Gümüşhane’de Ahmet Enes Kese (27) yönetimindeki 61 DK 636 plakalı hafif ticari araç, önceki gün sabah saatlerinde köprüden Harşit Çayı kenarındaki bahçeye uçup ters döndü.

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Hurdaya dönen araçtaki Fulya Bayram (22) ve Zeynep Kurnaz (22) hayatını kaybederken, sürücü Ahmet Enes Kese ile Zeynep Yiğit (20) ve Ayşe Begisi (23) yaralandı. Yaralıların tedavisi sürerken, yaşamını yitiren Fulya Bayram ve Zeynep Kurnaz’ın, depremin vurduğu memleketleri Gaziantep ve Malatya’dan nakille geldikleri Gümüşhane Üniversitesi’nde öğrenimlerini sürdürdüğü ve yeni mezun oldukları ortaya çıktı. Bayram ve Kurnaz’ın mezuniyet sonrası memleketlerine gitme hazırlığında olduğu, Artvin’de katıldıkları düğün sonrası dönüş yolunda kaza geçirdikleri öğrenildi. Diplomalarını aldıkları Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü’nde de aynı sınıfta arkadaş olan Bayram ve Kurnaz’ın cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemleri sonrası memleketlerine uğurlandı. Ölümü arkadaşları ve ailesini hüzne boğan Fulya Bayram Gaziantep’te, Zeynep Kurnaz ise Malatya’da dün toprağa verildi.

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Fulya ve Zeynep’in acı kaderi

Fulya ve Zeynep’in bulunduğu araç köprüden uçmuştu.

‘BİZ GİDECEĞİZ’ DEMİŞLER

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Mehmet Merdan çok üzgün olduklarını belirterek, “Finalleri bittikten sonra öğrencilerimiz mezun oldu. ‘Hocam notlarımızı okuyun biz gideceğiz’ demişlerdi. Bir arkadaşın düğünü varmış Artvin’de. Dönüşte de elim kaza gerçekleşti. Aynı zamanda depremzede de olan arkadaşlarımızın mekânları cennet olsun. Ailesine sabır diliyoruz” dedi.

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#Araç#Gümüşhane Üniversitesi#Artvin

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