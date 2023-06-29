×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Fulya Öztürk, örnek deprem konutunu ziyaret etti

Güncelleme Tarihi:

#Deprem Konutları#Fulya Öztürk#Hatay
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 10:34

Hatay'da deprem konutları yükseliyor. Bayramda da çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk, örnek daireyi gezerek inşası devam eden deprem konutlarını ekranlara getirdi.

Haberin Devamı

Depremzedelerin gözü kulağı kalıcı konutlarda. Bölgede çalışmalar devam ediyor. CNN TÜRK, Özel bir yayın gerçekleştirerek Örnek daireyi gezdi.

Fulya Öztürk, örnek deprem konutunu ziyaret etti

Fulya Öztürk'ün mikrofon uzattığı TOKİ İnşaat Uzmanı Hüseyin Tuygar çalışmalar hakkında bilgi verdi:

İskenderun Hastanesi hemen yanımızda yapılıyor. 4 bin konutun inşaatını yaptık. Hızlıca teslimatları da yapılacak. İçinde bulunduğumuz daire A tipi. Eşyalar örnek olarak konuldu. Projelerin çoğu deniz manzaralı. Çok sağlam zeminde bulunuyoruz.

Fulya Öztürk, örnek deprem konutunu ziyaret etti

Haberin Devamı

Yeni yılın başında konteynerdeki vatandaşları evlerine alacağız. Şu ana kadar 35 bin konutun ihalesi yapıldı. Bulunduğumuz dairedeki yatak odası 14 metrekare ve ebeveyn banyosu var. Net 79 metrekare.

Fulya Öztürk, örnek deprem konutunu ziyaret etti

Eşyalar konulmuş haliyle gayet geniş bir daire. Hatay'ın tüm ilçelerinde konut inşaatları devam ediyor. Buranın zemini sağlam olduğu için yüksek kat çıkabildik. Sağlam zemin, tünel kalıp ve kontrol mekanizması uyguluyoruz. Zemin artı 4 kat bina yapıyoruz, hatta zemin artı 3 yaptığımız var.

Fulya Öztürk, örnek deprem konutunu ziyaret etti

Haberle ilgili daha fazlası:
#Deprem Konutları#Fulya Öztürk#Hatay

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık
Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım Güney Korede yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

'Şu an 50 yaşındayım ama yakında 48 olacağım' Güney Kore'de yaş hesabı değişti, kafalar karıştı

#Güney Kore