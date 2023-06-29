Fulya Öztürk, örnek deprem konutunu ziyaret etti

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Depremzedelerin gözü kulağı kalıcı konutlarda. Bölgede çalışmalar devam ediyor. CNN TÜRK, Özel bir yayın gerçekleştirerek Örnek daireyi gezdi.

Fulya Öztürk'ün mikrofon uzattığı TOKİ İnşaat Uzmanı Hüseyin Tuygar çalışmalar hakkında bilgi verdi:

İskenderun Hastanesi hemen yanımızda yapılıyor. 4 bin konutun inşaatını yaptık. Hızlıca teslimatları da yapılacak. İçinde bulunduğumuz daire A tipi. Eşyalar örnek olarak konuldu. Projelerin çoğu deniz manzaralı. Çok sağlam zeminde bulunuyoruz.

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Yeni yılın başında konteynerdeki vatandaşları evlerine alacağız. Şu ana kadar 35 bin konutun ihalesi yapıldı. Bulunduğumuz dairedeki yatak odası 14 metrekare ve ebeveyn banyosu var. Net 79 metrekare.

Eşyalar konulmuş haliyle gayet geniş bir daire. Hatay'ın tüm ilçelerinde konut inşaatları devam ediyor. Buranın zemini sağlam olduğu için yüksek kat çıkabildik. Sağlam zemin, tünel kalıp ve kontrol mekanizması uyguluyoruz. Zemin artı 4 kat bina yapıyoruz, hatta zemin artı 3 yaptığımız var.