Fulya Öztürk Moskova'dan aktardı... Rus halkı ne düşünüyor?

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CNN TÜRK Özel Haberler Şefi Fulya Öztürk'ün sorularını yanıtlayan Rus kadın, Türkiye'nin Rusya'ya olan desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erdoğan'a övgüde bulundu. Rus kadının konuşması şu şekilde oldu:

Tarafsız olarak yaklaşıyorum. Politik durum hızlı değişiyor. İzliyoruz. Askeri hareketlilik korku yaratıyor ama devlete güveniyoruz. Ülkenin baş komutanının neye karar vereceğini dikte etmek kimseye kalmaz. Kendi verdiği bir karar var.

ERDOĞAN'IN TAVRI HOŞUMA GİDİYOR

Erdoğan'ın tavrı, siyaseti çok hoşuma gidiyor. Desteğini verdi, tabii ki bu destek karşılıksız değil. Rusya'nın Türkiye gibi partnerlerinin olduğunu bilmek hoşumuza gidiyor. Hali hazırda dünyanın her yerinde devam eden savaşlar olduğu sürece insanın kendini güvende hissetmesi mümkün değil.