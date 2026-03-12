Fulya Öztürk Hürriyet için yazdı: 10 soruda İran’da hayat ölüm ve yaşam kol kola

Haberin Devamı

1- İran’da gündelik hayat nasıl devam ediyor, bir gün nasıl geçiyor?

Zorluğa, bombalara rağmen hayat devam ediyor. Hepsi olmasa da epey dükkân açık, esnaf para kazanmaya çalışıyor. Ancak Tahran’da nüfus azaldı, bu bir gerçek… Trafiğiyle İstanbul’la yarışan 15 milyonluk Tahran’da artık trafik yok, araçla rahatça ilerlemek mümkün. En çok bombalanan şehir olduğu için Tahranlılar, daha güvenli sayılabilecek bölgelere gittiler fakat ülkelerini terk etmediler. Sadece şehir değiştirdiler.

NE SIĞINAK VAR NE SİRENLER...

2- İnsanlar saldırı durumunda nereye sığınıyor?

Hiçbir yere… İran’da ne sığınak var ne de siren sistemi… Öylece duruyor ve izliyorlar saldırıları. Hele eylemde bir patlama sesi duyulursa kalabalık daha gür sesle slogan atmaya başlıyor. Yani bombalara kafa tutuyor, meydan okuyorlar.

ŞİMDİLİK GIDA VE YAKIT SIKINTISI YOK

3- Yiyecek sıkıntısı var mı, marketler, restoranlar açık mı?

Hepsi olmasa da epey dükkân açık. Domatesin kilosu Türk lirasıyla 16 TL… Benzinin litresi 1 liradan az… Şimdilik yakıt ve gıda sıkıntısı görülmüyor ama ileride ne olur meçhul…

TAHRAN HAYALET KENT DEĞİL

4- Tahran’ın Nişantaşı gibi semtlerinde hava nasıl, caddeler dolu mu, mağazalarda alışveriş devam ediyor mu?

Tahran’da hayat yüzde 50-60 devam ediyor… Hayalet bir kent değil. Alışveriş yapan da var. Biz küçük bir kafede menemen yedik. Orada genç bir kız tek başına kahve içiyordu. Telefonundan dizi izliyordu. Umutsuz ve mutsuz gördüm onu…

OKULLARIN HEPSİ KAPALI

5- Okullar açık mı? Eğitim devam ediyor mu?

Hayır okullar açık değil.

İNTERNET SADECE ÜLKE İÇİNDE

6- İnternet çalışıyor mu?

Sadece İran içindeki sitelere girilebiliyor. İç ağda sistem var. Instagram, WhatsApp gibi uygulamalar açılmıyor. Gazeteci olduğumuz için Dışişleri Bakanlığı yetkilileri bize VPN sağladı.

CESARET DE VAR UMUTSUZLUK DA

7- İran halkında panik, umutsuzluk var mı? Moralleri nasıl?

Cesaretli, savaşa alışmış, ölmekten korkmayan milyonlar var. Ama umutsuz, mutsuz gençleri de görmedik değil…

MUHALİFLER MEYDANLARDA DEĞİL

8- Rejim karşıtı protestocular ne oldu?

Onlar görülmüyor artık meydanda. Hamaney öldüğünde bir kitle kutlama yapmıştı. ABD saldırılarına sevinenler vardı ama o kitle büyümedi. Şu an sokaklarda ABD ve İsrail’e meydan okuyan, ‘İran’a sahip çıkıyoruz’ diyen önemli bir kitle var.

ÇARŞI PAZAR NORMALDEN SAKİN

9- Esnaftan, çarşıdan izlenimler nasıl?

Tahran’ın en meşhur çarşısı Tecriş… Bu tarihi çarşı açık. Ancak normalde insanların birbirine çarpa çarpa yürüdüğü çarşıda bir sakinlik var.

HER AKŞAM ABD-İSRAİL PROTESTOSU

10- İftar vakti İran sokaklarında nasıl bir hava var?

İftar vakti sokaklar daha da sakinleşiyor… Ama iftardan sonra tekrar hareketleniyor. İnsanlar meydanlara çıkıyor, eylem yapıyor veya konvoya katılıyor. Rejime karşı muhalif kesim de azımsanmayacak derecede. Fakat sosyal medyadaki gibi muhalif söylemler, bu süreçte İran sokaklarında görülmüyor, duyulmuyor.