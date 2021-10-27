Fuhuş şebekesine operasyon! İğrenç detaylar...

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Savcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktıSavcı ilk defa açıkladı... Korkunç iddia gerçek çıktı!#Alec Baldwin
O sözlere fena patladı Biz olsak kovardık... Eski yönetimin sabrını taşıran olay...O sözlere fena patladı! "Biz olsak kovardık..." Eski yönetimin sabrını taşıran olay...#Mahmut Uslu
Türkiyede deprem tehlikesinin en yüksek olduğu yerTürkiye'de 'deprem tehlikesinin' en yüksek olduğu yer#Deprem
CHPnin tezkereye hayır oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDPye tepki gösterirdi’CHP'nin tezkereye 'hayır' oyu vermesi... ‘Onurlu bir parti HDP'ye tepki gösterirdi!’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Flaş dördüncü doz açıklaması Bu gruptakiler dikkat...Flaş dördüncü doz açıklaması! Bu gruptakiler dikkat...#Koronavirüs
Milyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıdaMilyonlarca kişiyi etkileyecek... Büyük kriz kapıda!#Rusya
Beyaz Sarayı sarsan cinsel taciz skandalıBeyaz Saray'ı sarsan cinsel taciz skandalı!#Hilary Clinton
Salgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyorSalgını yendik deyip kaldırmışlardı... Maske zorunluluğu geri geliyor!#Koronavirüs
Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttıŞimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!#Koronavirüs
18 aydan uzun süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı18 aydan uzun süredir uygulanıyordu... Önemli karar duyuruldu: Yasak kalktı#Avustralya
Denizlide vahşet Boğazı kesilerek öldürüldüDenizli'de vahşet! Boğazı kesilerek öldürüldü#Denizli
Bakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor Eğitimde önemli yenilikBakan Özer duyurdu: Zorunlu oluyor! Eğitimde önemli yenilik#Bakan Özer
Pentagondan ürküten rapor... 2nci 11 Eylül Adını açıklayıp tarih verdiPentagon'dan ürküten rapor... 2'nci 11 Eylül! Adını açıklayıp tarih verdi#ABD
Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'Oradan sağ çıktığımız için çok şanslıyız'#Trabzonspor
Bir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister kiBir elbiseyi defalarca giyiyor ama... Kim burada duş almak ister ki!#Kate Middleton
HABERLERGündem Haberleri

Fuhuş şebekesine operasyon! İğrenç detaylar...

#Karaman#Polis#Operasyon

Karaman'da yaşları 16 ile 18 arasında olan kız çocuklarına fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4'ü kadın 9 kişi adliyeye sevk edildi. Şebekenin liderliğini Ayşe Ş. (47) ile kızı Pınar A.'nın (20) yaptığı belirlendi.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir şebekenin kentte 18 yaşından küçük kızlara zorla fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. Yapılan çalışma kapsamında polis, yaklaşık 150 kişinin bilgisine başvurdu. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekenin, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 10'un üzerindeki kız çocuğunu, düğün ve asker eğlencelerine götürüp orada anlaştıkları erkeklerle bağ evi ve apart dairelerde fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Polis, şebeke içinde evli kadınların da yine para karşılığında erkeklerle cinsel ilişkiye girdiğini saptadı. Polis ekipleri, dün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Ayşe Ş., kızı Pınar A., A.S., A.T., Ş.C., E.C., H.Ö., A.T. ve A.Ü. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Fuhuş şebekesinin liderliğini ise Ayşe Ş. ile kızı Pınar A.'nın yaptığı öne sürüldü. 9 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İlgili Haberler:

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu
Haberle ilgili daha fazlası:
#Karaman#Polis#Operasyon

BAKMADAN GEÇME!

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı

Şimdiye kadar tam tersi biliniyordu... Covid-19 ile diyabet arasındaki ilişki şaşırttı!

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchinsi öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı

Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmüştü... Savcı ilk defa açıkladı!

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Gıda fiyatlarına ‘yakın takip’

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler

Cumhuriyet’ten ilham alan Çinliler