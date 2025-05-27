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Fuhuş, rüşvet, insan ticareti.... 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 10 şüpheli adliyede

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#İnsan Ticareti#Rüşvet#Fuhuş
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 16:10

Fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçları gerekçesiyle gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u adliyeye çıkarıldı. 107 yabancı uyruklu kadın, Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'nde muhafaza altına alındı.

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Iğdır'da fuhuş, rüşvet ve insan ticareti suçlarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 10'u adliyeye çıkarıldı. 6 şüpheli Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

19 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Iğdır Emniyet Müdürlüğü ekipleri, birbiriyle bağlantılı olarak yürütülen 'Rüşvet alan adliye çalışanları' soruşturması ile 'İnsan ticareti, fuhuş ve uyuşturucu madde imal ve ticareti' soruşturması çerçevesinde operasyon düzenledi. Aralarında adliye çalışanları, rüşvet veren şahıslar, insan ticareti ve fuhşa aracılık ettikleri belirlenen 19 şüpheli gözaltına alındı.

Fuhuş, rüşvet, insan ticareti.... 107 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı, 10 şüpheli adliyede

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107 YABANCI UYRUKLU KADIN MUHAFAZA ALTINA ALINDI

Ayrıca insan ticareti ve fuhuş suçlarının işlendiği tespit edilen Melekli beldesindeki 9 eğlence mekanı statüsündeki işletme ile şüphelilere ait toplam 33 adreste eş zamanlı gerçekleştirilen aramalarda yaklaşık 1,5 milyon TL değerinde döviz ve Türk lirası cinsinden para, uyuşturucu madde ve silah, çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 107 yabancı uyruklu kadın, Düzensiz Göçmen ve Ön Kabul Sevk Merkezi'nde muhafaza altına alındı.

10 KİŞİ ADLİYEDE 

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 10’u bugün adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli ise savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Diğer 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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#İnsan Ticareti#Rüşvet#Fuhuş

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